SPI insta al Gobierno local a buscar una solución para el puente Avenida y le pide más transparencia

El portavoz del grupo municipal Sí se Puede Irun, David Soto, valoró ayer la situación provocada por la prohibición establecida por la Capitanía Marítima de Pasaia que impide el paso de embarcaciones bajo los puentes internacionales de Santiago. La razón es la misma que llevó al Ayuntamiento a cerrar completamente la circulación sobre el puente Avenida, limitada desde hace años a personas y bicicletas: la estructura metálica que lo sustenta está en riesgo de colapso.

«Todo esto está en la línea de lo que el PSE viene haciendo con muchos temas», criticó Soto. «Hace su propaganda mediática: homenaje al puente por los exiliados de la Guerra Civil, el aniversario por el centenario... pero nos encontramos con que el mantenimiento de la estructura no ha sido el debido». El edil recordó que en todo un siglo apenas se han realizado dos actuaciones sobre la estructura «y los últimos 40 años ha gobernado el PSE». Apuntó que si bien una de las obras fue en los noventa, «se actuó en la parte más cercana a Irun (cuando todo el puente es del Ayuntamiento) y a la vista de los hechos, a todas luces esas obras no fueron las debidas». Instó al Gobierno local «a que busque una solución. Sabemos que remanente existe, pero que tienen complicado hacer uso de los dos millones que va a costar ese arreglo» y se preguntó si la inversión no hubiera sido menor de haber realizado un mejor mantenimiento.

Soto mostró su disgusto por que la oposición no haya sido informada de la prohibición de navegar bajo el puente que el Consistorio sí hizo llegar a algunas entidades. «Como concejales, deberíamos tener derecho a conocer ese tipo de cosas y no enterarnos por que la información se acabe filtrando a los medios o por personas ajenas al Ayuntamiento».