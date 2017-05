'Irun me gusta' reunirá las actuaciones que generan una ciudad más amable

El Gobierno municipal ha puesto en marcha la campaña 'Irun me gusta-Irun atsegin dut', en la que se incluirán todas las acciones que tengan como objetivo construir una ciudad «más amable». El alcalde, José Antonio Santano, afirmó que la iniciativa quiere llegar «al corazón de los hombres y mujeres que vivimos en Irun».

«Creemos que existe un orgullo ciudadano por vivir en Irun, y que ese sentimiento es un motor positivo que impulsará la mejora y la adaptación a los cambios que puedan venir», afirmó el alcalde. El mensaje 'Irun me gusta' acompañará a iniciativas de distintas temáticas, «ligadas a la movilidad sostenible, el medio ambiente, la mejora de parques infantiles, la atención a personas mayores...». El alcalde adelantó que la movilidad sostenible «será muy protagonista» este año: la pasada semana, como recordó Santano, Irun se sumó en Valencia al acuerdo denominado 'La ciudad para la gente'. Y, el próximo otoño, el municipio será la sede del congreso 'Ciudades que caminan'.

La campaña abarcará también otros temas, entre los que Santano destacó «el apoyo al pequeño comercio». La accesibilidad, la ausencia de ruido o las políticas dirigidas a familias, jóvenes y mayores también se incluirán en 'Irun me gusta'. «A diferencia de lo que sucedía hace unos años, hoy no se entiende una ciudad con calidad de vida si no piensa en todo tipo de personas, y esto es lo que pretendemos con 'Irun me gusta'». La iniciativa, subrayó el alcalde, quiere apelar al sentimiento de «orgullo» de quienes «vivimos aquí, en una ciudad que creemos que ha mejorado y que tenemos que seguir mejorando entre todos».

La campaña 'Irun me gusta' se visibilizará a través de banderolas con el icono de la iniciativa (una mano cerrada con el dedo pulgar hacia arriba), que se están colocando en las principales avenidas de la ciudad; y de una docena de carteles en las paredes exteriores de los aseos públicos.

La señalización de la iniciativa se podrá ver también en los bidegorris y en los nuevos vehículos municipales, y contará con un apartado propio en la página web municipal www.irun.org. En ese espacio se recogerán todas las actuaciones incluidas en la campaña.