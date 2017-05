Tarde de emociones en Artaleku

Fue un sábado cargado de sensaciones. Un cocktail de estados de ánimo. Emoción, nerviosismo, miedo, pasión, alegría. Felicidad. Ese fue el resultado de la mezcla. La felicidad que provocó a los cerca de 2.000 aficionados que se dieron cita en el polideportivo Artaleku la victoria de su Bidasoa-Irun. Una victoria que no solo supuso dos puntos más en el casillero, supuso la permanencia en la Liga Asobal. Cualquiera podría pensar que seguir en la máxima categoría era una obligación para los irundarras, que lo era, y que no hay que celebrarla, pero estar entre los dieciséis mejores equipos de balonmano de España no es fácil.

No hay más que echar un poco la vista atrás. A nadie se le debe olvidar que han pasado diez años desde que el Bidasoa estuvo por última vez dos temporadas seguidas en la Liga Asobal. Un década de ostracismo en la División de Honor Plata. Una década en la que han desaparecido equipos. Una década en la que el club bidasotarra ha sabido ajustarse a una nueva realidad para volver a lo más alto y quedarse.

Y es que eso debe ser, y es, lo más importante. El Bidasoa-Irun va a seguir con los mejores. Va a confeccionar un equipo para consolidarse en la Asobal y poder mirar, año a año, un poco más arriba. El club debe ser ambicioso, pero sin obsesionarse. Hay que tener muy en cuenta que el curso que viene, la mayoría de los equipos llevarán muchos más años que el Bidasoa de manera continuada en la elite.

Homenaje y victoria

El objetivo se ha alcanzado tras sumar el sábado ante el Atlético Valladolid los dos puntos que se pusieron en juego, lo que le ha permitido a los hombres de Jacobo Cuétara llegar hasta los veintitrés. Todo tras una tarde que empezó con la emoción de volver a ver sobre la pista de Artaleku a los campeones de la primera liga que conquistó el Bidasoa en el año 87. El nerviosismo de los jugadores en los compases iniciales, en los que no consiguieron dar su mejor nivel. El miedo de acercarse al descenso al no ir ganando y comprobar como el Cangas tenía opciones de victoria en León. La pasión de un graderío que se levantó en los peores momentos para ayudar a su equipo. La alegría de una plantilla al verse victoriosa. La tristeza de despedir a jugadores como Pedja Dejanovic tras tres temporadas en Irun. La felicidad de un Bidasoa-Irun en la Liga Asobal.

Los de amarillo se impusieron 34-31 y, a falta de una jornada, ya pueden respirar con total tranquilidad. El viaje a Cangas, donde los gallegos se juegan la vida, será un mero formalismo. Con el gran objetivo de la permanencia conseguido, la próxima meta debe ser la de llegar en las mejores condiciones a la Copa del Rey e intentar superar en cuartos de final al Granollers.

«Vamos a crecer»

Después de varias semanas de máxima tensión, Jacobo Cuétara puede mostrar su lado más relajado para asegurar que «la permanencia en la Liga Asobal lo supone todo. Desde el principio vengo diciendo que lo más difícil para el Bidasoa iba a ser este primer año y que si no se bajaba se iba a poder estar muchos años en la Asobal. El proyecto que tiene el club solo lo puede trastocar una crisis como la que se vivió hace años. La liga está creciendo, pero la temporada que viene nosotros también vamos a crecer».

Y también puede el entrenador empezar a hablar con más soltura del gran premio que supondrá disputar la fase final de la Copa del Rey en León, donde el Bidasoa se medirá al Granollers el día 9 de junio. «La plantilla tiene una ilusión máxima por la Copa y a ver hasta dónde podemos llegar. Teniendo en cuenta el cuadro, lucharemos por llegar a semifinales, donde nos encontraríamos al Barça, pero ganar al Granollers no será fácil».