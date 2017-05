160 puestos de trabajo en oferta

Naiara, de 26 años, mira con atención las ofertas de empleo expuestas en el panel instalado en la planta baja de Ficoba. Está esperando su turno para una entrevista concertada con Uvesco. «A ver si hay suerte», dice. «Necesito un trabajo más estable. Tengo una niña de dos años y medio y necesito encontrar algo que se amolde a mi situación actual. Hasta ahora, he trabajado de dependienta en una tienda de ropa, en otra de complementos y en un supermercado, pero todo han sido trabajos temporales. Ahora tengo una ayuda de Lanbide y lo que me gustaría es dejarla porque he encontrado el trabajo que estoy buscando».

LAS CIFRAS 528 Son las personas que enviaron sus currículum para participar en la Semana del Empleo de Bidasoa activa. La agencia de desarrollo realizó una selección, atendiendo a los requisitos exigidos por las empresas y organizó las entrevistas presenciales en Ficoba. 30 Han sido las empresas que han participado este año en las entrevistas presenciales concertadas de la Semana del Empleo. Otras tantas entidades y empresas realizaron entrevistas sin cita previa.

María, de 46 años, repasa las ofertas de empleo en el mismo panel. «Estoy mirando a ver si encuentro algo que pueda hacer. Estuve trabajando once años con una persona mayor y cuando aquel trabajo terminó, hice un curso de camarera de pisos», cuenta. «He trabajado en un hotel de Irun, con un contrato temporal y lo que me gustaría es encontrar algo más estable, que me diera una seguridad. Sé que no estoy en una edad fácil, pero necesito el trabajo».

Gema García atiende a los demandantes de empleo en la mesa de Euskaltel. La empresa de telefonía oferta puestos «para comerciales de puerta a puerta, para asesorar en el domicilio a gente que no se va a desplazar. Es un perfil difícil de encontrar, pero ya tenemos algún currículum que puede encajar. Estamos haciendo entrevistas. Luego llamamos a los candidatos para una segunda entrevista, los formamos y si son aptos, se firma el contrato con la empresa».

Al igual que Naiara, María y Gema, cientos de personas en búsqueda de empleo y representantes de empresas dispuestas a contratar trabajadores se dieron cita ayer en Ficoba. La Semana del Empleo, una de las actividades más relevantes que organiza Bidasoa activa, celebró en el recinto ferial su decimonovena edición. A primeros de mayo, se publicaron las ofertas de trabajo en la página web de la agencia de desarrollo (www.elespazio.com). Las personas interesadas enviaron sus currículum para un máximo de tres ofertas. Este año se recibieron 834 currículum pertenecientes a 528 personas y se publicaron un total de 103 ofertas, con 160 puestos de trabajo. Cerca del 35% de dichas ofertas estaban relacionadas con la hostelería, el 28%, con servicios a las empresas y el 7%, con el sector industrial.

Selección previa

Bidasoa activa se encargó de realizar una selección entre quienes cumplían los requisitos exigidos para cada oferta. Ayer, un total de 30 empresas llevaron a cabo las entrevistas presenciales con las personas seleccionadas por la agencia de desarrollo, en las mesas instaladas en la primera planta de Ficoba.

Además, en la planta baja del recinto ferial, se reservó un espacio para otras 30 entidades y empresas públicas y privadas, donde las personas interesadas pudieron conocer ofertas y servicios de empleo, sin necesidad inscribirse previamente.

«La Semana del Empleo es uno de los elementos más relevantes que organizamos a lo largo del año en la agencia», señalaba el presidente de Bidasoa activa, Miguel Ángel Páez. «Es un elemento de referencia que se ha consolidado con el tiempo. Estamos a las puertas de la vigésima edición y hay que reconocer la seriedad con la que la agencia ha trabajado para facilitar a las empresas la contratación y a las personas desempleadas la búsqueda de un puesto de trabajo. Tanto es así, que este año hemos tenido una Semana del Empleo dedicada exclusivamente al sector turístico guipuzcoano, que se celebró en Irun a instancias de las agencias de desarrollo de Gipuzkoa y de la Diputación. La semana de Tursilan fue un éxito y ello ha condicionado esta XIX edición de nuestra Semana del Empleo, pero estamos satisfechos porque todo suma».

En comparación con ediciones anteriores, este año el número de puestos de trabajo ofertados ha sido inferior, debido a la reciente celebración, el pasado mes de marzo, de la feria Turislan. En la Semana del Empleo de junio de 2016, se ofertaron 289 puestos de trabajo y en la de junio 2015 fueron 201 los empleos ofertados.

El vicepresidente de Bidasoa activa, Juan Mari Altuna, destacó la utilidad de la Semana del Empleo. «Es una de las iniciativas más importantes que organizamos los ayuntamientos de Irun y Hondarribia y los datos están ahí. Si tuviera que utilizar una palabra para definir esta iniciativa, sería 'éxito', en lo que se refiere a la organización», dijo. «Un éxito completo sería que no hubiera desempleo en nuestra comarca, pero eso tampoco está en nuestra mano».

Programa de talleres

Además de las zonas de entrevistas con y sin cita previa, durante la jornada de ayer se celebraron en Ficoba varios talleres relacionados con el mercado laboral, que trataron los temas: Movilidad laboral internacional, impartido por Lanbide; Oportunidades laborales en el sector de Hostelería, a cargo de Ignacio Muguruza, del restaurante Atalaia; El futuro del trabajo#FOW, impartido por José Luis Alonso, de Mondragon Unibertsitatea; Oportunidades laborales en el sector de Servicios a personas, dirigido por Laura Rodríguez, de Caser Residencial; Discapacidad y empleo, a cargo de Integra; y Marca personal en la búsqueda de empleo, impartido por Enimedia, de Marketing Online.