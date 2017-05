La Orquesta Sinfónica del Conservatorio ofrece un concierto este viernes

Los músicos de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Irun subirán este viernes, 26 de mayo, al escenario del Centro Cultural Amaia para ofrecer un concierto que comenzará a las 19.30. En la que será una de las citas más esperadas para los melómanos de la ciudad, la orquesta estará acompañada por los guitarristas Christian Reichert y Ana Ayneto, que intervendrán como solistas.

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Irun se creó a comienzos de los años 90. La principal finalidad de la agrupación es ofrecer al alumnado, en su mayoría del Grado Profesional, una práctica de conjunto que resulta esencial para su formación musical general. De las filas de la Orquesta del Conservatorio de Irun han salido músicos que hoy en día ocupan puestos en conjuntos profesionales, como por ejemplo las sinfónicas de Euskadi, Bilbao, Extremadura y Málaga, entre otras agrupaciones.

Además de alumnos del Grado Profesional, otros músicos de la orquesta son profesores en reconocidos conservatorios y escuelas de música de Euskal Herria. La directora de la agrupación es Raffaela Acella, profesora de violín del Conservatorio de Irun.

Desde Alemania

Christian Reichert, que entre otras obras interpretará junto a la orquesta y Ana Ayneto el famoso 'Concierto de Aranjuez', es natural de Alemania. El guitarrista estudió en las Universidades de Música de Wurzburg y Friburgo y, más tarde, en el Conservatorio Superior de Música de Colonia con Roberto Aussel. Asimismo, Reichert ha realizado cursos de perfeccionamiento en todo el mundo con los más grandes guitarristas como Manuel Barrueco, Leo Brouwer, Sharon Isbin, Roland Dyens y Alvaro Pierri.

El curriculum de Christian Reichert incluye doce premios en diferentes concursos internacionales para guitarra. A raíz de estos éxitos, ha desarrollado una carrera internacional actuando en importantes salas de concierto de ciudades como Nueva York, Chicago, Paris, Moscú, Berlin, Madrid, Granada, Roma, Katowice, Viena, Basilea, Estocolmo, Oslo o Bruselas.

También ha realizado grabaciones para muchas radios de Europa y Estados Unidos, y ha grabado para las casas discográficas MMO-New York (conciertos para guitarra y orquesta de Rodrigo, Giuliani, Castelnuevo-Tedesco, Vivaldi, Carulli) y Waterpipe Records (música latinoamericana para solo guitarra y el concierto de Manuel Ponce). En la actualidad, Christian Reichert es profesor de guitarra en el Conservatorio de Música de Bottmingen-Binningen en Basilea (Suiza), y también es director de la orquesta del mismo centro.

Por su parte, Ana Ayneto es profesora de guitarra del Conservatorio de Irun desde el año 2002. Nacida en Mundaka, comenzó su formación en este instrumento en Getxo con la profersora Yolanda Sierra. Tras finalizar el Grado Medio en el Conservatorio Oscar Esplá de Alicante, continuó sus estudios en el Conservatorio Superior de San Sebastián con Eduardo Baranzano, obteniendo el título de profesora superior de guitarra con Premio de Honor. Ana Ayneto ha continuado formándose como guitarrista con Margarita Escarpa y acudiendo a numerosos cursos y masterclass. Además, fue galardonada en el VII Concurso de Guitarra, Ciutat d' Elx.

Ana Ayneto ha ofrecido recitales tanto como solista como formando parte de diferentes agrupaciones camerísticas. Destacan sus actuaciones en los Festivales de Guitarra de Zarautz y Elche así como con la Orquesta de Euskadi. Actualmente es miembro del grupo Indidxabak.

En el repertorio que ambos guitarristas y los músicos de la Orquesta del Conservatorio de Irun ofrecerán este viernes, además del citado 'Concierto de Aranjuez', destacan el primer movimiento del 'Concierto para dos guitarras en Sol Mayor' de Vivaldi; el primer movimiento de la 'Sinfonía no. 25 en Sol Mayor' de Mozart; 'Granada', de Agustín Lara; o 'The girl from Ipanema' de C. Jobim. Asimismo, Christian Reichert participará como único solista en las obras 'Danzas cubanas' de Robert Sheldon, 'Mourao para orquesta de cuerdas y percusión' de G. Peixe y 'Danzón no. 2' de A. Márquez.