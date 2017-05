Un nuevo txoko para la literatura

Ella es periodista. Es periodista y como tal ha ejercido, trabajando para varias productoras televisivas y radios. Los últimos años ha compatibilizado un programa en Teledonosti con colaboraciones frecuentes en este diario. Se llama Ylenia Benito, es irundarra y aunque en absoluto reniega de su profesión, ha dado un giro a su vida para enfocarla a otra de sus pasiones, los libros. Seguirá escribiendo, pero lo hará desde la librería que acaba de abrir en la calle Mayor, Brontë Liburudenda.

El viernes inauguró el local en un acto que, en sus propias palabras, resultó toda una «declaración de intenciones». A medida que su proyecto iba tomando cuerpo, «en estos últimos meses mucha gente me ha preguntado por qué la librería se llamaba Brontë». No había mejor manera de explicarlo que leer algunos pasajes de Jane Eyre, la primera novela de Charlotte Brontë, una de las tres hermanas escritoras que dan nombre a la nueva librería irundarra. La actriz local Ana Pérez puso voz a estos textos del siglo XIX que aún remueven mente y alma, más cuando se pronuncian con tanta exquisitez, tanto sentimiento como les aportó ella en su lectura dramatizada de apenas cinco minutos que dejó a todos los presentes con ganas de más.

Precisamente es ése uno de los valores con los que Brontë se presenta en sociedad. Su dueña no pretende regentar sólo una librería sino que confía en que su local se convierta en un punto de encuentro para amantes de las letras y de la cultura. La tienda ofrece al visitante varias sillas, un sofá y un cómodo butacón porque «la idea desde el principio fue crear un lugar acogedor en el que hubiera distintos rincones en los que poder sentarse tranquilamente, hojear un libro, leer un poquito, estar a gusto... que sea la casa de todos los lectores, actuales y futuros». Ahondando en ese concepto, «la librería la he dejado bastante despejada para que pueda acoger actividades como la lectura dramatizada de la inauguración, talleres, tertulias y tantas cosas que se pueden hacer alrededor de la cultura».

Secciones para todos

Ése es uno de los valores diferenciales con los que Brontë se quiere dar a conocer entre los amantes de la literatura de la comarca y los alrededores. Pero no el único, desde luego. Por interesante que resulte su intención de convertirse en mucho más que una tienda, lo cierto es que la base de todo es la venta de libros. En esto también, Benito quiere que su negocio opere de forma diferente.

«Hay libros de todo tipo, por supuesto, pero haciendo una apuesta especial por editoriales más pequeñas, no tan comerciales» y que, por tanto, no es fácil hallar en los circuitos literarios habituales. Quizá no tengan un público tan masivo como los 'best-sellers', «pero hay muy buena literatura que lo único que no tiene son esas potentes campañas de marketing detrás. Hay editoriales alternativas muy consolidadas y otras que han nacido recientemente, como la guipuzcoana Expediciones polares, a las que les va bien. Quiero cuidar esas pequeñas editoriales y ofrecer al cliente cosas diferentes, que las hay».

Con un nombre como Brontë era inevitable encontrar en sus baldas a los clásicos, grandes nombres de la literatura de los siglos pasados que escribieron esas obras que se estudian en los colegios, no por capricho, sino por su calidad excelsa. «Esta sección tiene que ser un pilar importante en Brontë», tanto o más que su otra gran apuesta diferencial, la segunda mano. «Esto me apetecía muchísimo hacerlo. Creo que hay algo especial en leer un libro en el que otra persona subrayó una frase, o marcó una página y pensar por qué lo hizo». Más allá de esa experiencia, también es una oportunidad de acceder a contenido para lectores voraces porque son libros que se venden «a 2 ó 3 euros y van a estar siempre en buen estado. Aquí queremos a los libros, los cuidamos, y espero que la gente que traiga libros para venderlos o donarlos comparta eso».

No faltará una sección infantil que pretende refrescar la imagen que se tiene de los libros para niños. «Es un mundo enorme y muy rico. Con las cosas que se hacen ahora, es imposible que los txikis no se aficionen a la literatura».

Por encima de la oferta estará una relación tienda-cliente de cercanía, conocimiento mutuo, comprensión y complicidad. «He querido hacer una librería a la que a mí me gustaría ir, como las que he visto en otros sitios. Mi esperanza es que cuando la gente entre en Brontë tenga esa sensación de entrar a un lugar en el que le gusta estar».