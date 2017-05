Todos los vendedores que quieren estar en el mercadillo tendrán su sitio

La delegada de Policía Local y Convivencia, Lourdes Larraza, confirmó ayer que no habrá problema para que todas las personas que han requerido un puesto en el mercadillo y cuya solicitud ha sido aceptada puedan disponer de su espacio en la cita de los sábados por la mañana en la plaza Urdanibia. Para 93 plazas disponibles se han presentado 77 peticiones y 75 de ellas se han aceptado. «Las otras dos han quedado excluidas porque no cumplían con los requisitos», apuntó Larraza, que añadió que, en cualquier caso, «la lista que hemos publicado en la web es provisional. Se abre ahora un periodo de quince días para alegaciones y reclamaciones que finalizará el 8 de junio». A la vuelta de este plazo se dará a conocer el listado definitivo.

La buena noticia es que dado el número de solicitudes recibidas, «después de este proceso tortuoso» no tendrá que tenerse en cuenta «el punto más conflictivo de las bases, que era el de la concurrencia competitiva en caso de que hubiera más solicitudes que puestos en alguna de las categorías. Había miedo por parte de los asentadores por que estuviera en riesgo su puesto de trabajo en Irun». Sólo para alimentación general ha habido más peticiones de puesto, quince, que plazas, catorce. «Pero nos consta que una de ellas estaba duplicada, por lo que en principio tampoco en ésta habrá problema».

Lo menos positivo, admitía la edil, «es que se esparaba un número de peticiones mayor» y que alguna categoría, como la de artesanía local, ha quedado desierta. A la de caseríos, con 26 huecos, sólo se han presentado 16 personas. «Tendremos que abrir una reflexión», valoró Larraza, «sobre qué ocurrirá con el mercadillo futuro puesto que hay categorías que parecen estar en riesgo de ir desapareciendo».

Del mismo modo, avanzó que una vez se haya terminado todo el proceso y el mercadillo esté en marcha en su nuevo formato, «tendremos que valorar una respuesta a situaciones que no estaban previstas en la ordenanza y ya han ido surgiendo: jubilaciones antes del final del periodo de adjudicación, la petición de algunas asociaciones de vendedores de ampliar ese periodo... También estudiar, dado que quedarán plazas libres, si dentro de un tiempo abrir una nueva convocatoria para tratar de llenarlas».

Con todo, Larraza se mostró satisfecha porque el mercadillo quedará actualizado a la normativa europea con este proceso y «estará más ordenado, no alimentará esa sensación de que está muriendo que ahora tiene porque han ido quedando puestos libres que no se cubrían. Además, hemos podido dar una respuesta a gente que llevaba años tratando de incorporase pero a la que, por la normativa que había, no conseguíamos dar una solución».