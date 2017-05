Los campeones deben ganar

La de hoy va a ser una tarde especial en Artaleku porque el club y la peña 'El Muro Amarillo' van a homenajear a los primeros campeones bidasotarras. A los jugadores que ganaron aquella primera liga para el Bidasoa en el año 87. Han pasado treinta años del 24-22 al Tecnisan que permitió a los irundarras levantar el título.

Los primeros héroes amarillos estarán sobre la pista, donde volverán a dejar impregnado su carácter. Un carácter tan necesario para que los que a día de hoy visten la camiseta bidasotarra puedan sacar la temporada adelante.

Y es que un curso que parecía aprobado con nota alta se ha torcido en las últimas jornadas. El Bidasoa-Irun no ha conseguido cerrar la permanencia cuando restan dos partidos para que finalice la temporada y esta tarde, a partir de las cinco, afronta un partido del que solo vale salir campeón.

Los irundarras reciben a un Atlético Valladolid que no se juega nada y necesitan sumar los dos puntos que se van a poner en juego. Incluso sin conseguirlos podrían salvar la categoría y seguir un año más en la Liga Asobal, siempre y cuando el Cangas del Morrazo o el Villa de Aranda no ganaran esta tarde, pero eso es algo que no se debe permitir un equipo campeón.

Artaleku y el Bidasoa son sinónimo de grandes éxitos y el de hoy debe ser uno de esos días especiales en el polideportivo. La afición tiene que volver a responder, tiene que dar ese último impulso para que los jugadores puedan ganar a los vallisoletanos y sumar esos puntos que aseguren la permanencia.

Artaleku olerá a chocolate esta tarde. Artaleku olerá a década prodigiosa. Artaleku olerá a campeón de liga. Artaleku tiene que oler a Liga Asobal.

Tarde de despedidas

Además del partido ante el Atlético Valladolid, el Bidasoa tendrá que jugar otro encuentro más de liga y la fase final de la Copa del Rey para cerrar la campaña, pero el de hoy será el último encuentro del curso de los bidasotarras ante su afición.

Será una tarde de despedidas, porque está confirmada la marcha de algunos jugadores del equipo al término de la competición. No van a seguir Davor Basaric, Javier Borragán ni Pedja Dejanovic. Los dos primeros solo han estado un año en Irun, pero el portero cerrará su tercera temporada como amarillo. El de Doboj es uno de los hombres más queridos por la afición, fue uno de los jugadores importantes en la vuelta del equipo a la máxima categoría, y seguro que se le rinde una bonita ovación.

No habría nada mejor para la despedida que los tres cuajaran una gran actuación en un partido en el que habrá importantes bajas como la de Adrián Crowley y la duda de Iago Muiña.