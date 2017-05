El plan para erradicar las termitas de la Parte Vieja se pone en marcha

El plan de acción para erradicar los focos de termitas de la Parte Vieja de Irun está preparado y listo para ponerse en marcha. El delegado de Urbanismo y Vivienda, Xabier Iridoy, presentó ayer la iniciativa acompañado de Álex Aristegieta, biólogo de la empresa Rentokil, que será la encargada de llevar a cabo el plan.

El delegado recordó que, el año pasado, se realizaron inspecciones en diferentes edificios de la Parte Vieja «para detectar posibles ataques de termitas. Se inspeccionaron concretamente 105 inmuebles». Nueve de ellos tienen estructura de hormigón y, por lo tanto, «no presentan problemas»; pero los restantes 96 son de madera y, «concretamente 17, según concluyó el estudio, habían sufrido algún tipo de ataque de termitas».

Xabier Iridoy concretó que, si bien existen problemas de termitas en esos 17 edificios, «su estructura no está afectada». Además de los edificios de la Parte Vieja, durante el estudio se inspeccionaron «otras zonas abiertas, como el parque Sargía, los jardines de la parte delantera del Antiguo Hospital y la trasera de la calle Korrokoitz». En este último punto se detectó también un foco de termitas. El análisis concluyó, por lo tanto, que existen cuatro focos, ubicados en la trasera de la calle Korrokoitz, en Papinea, el entorno de las calles Larretxipi y Peña y un último entre Contracalle y Eguzkitza.

El método que se usará es «poco dañino para el medio ambiente y va a la raíz del problema»

En base a los resultados del estudio, se va a activar una segunda fase del proceso con un plan de erradicación «que se pondrá en marcha en breve. Es un tratamiento basado en cebos, que se colocarán en aquellos edificios y zonas en los que se ha detectado que la termita está activa». También se instalarán otros cebos que cumplirán una función de monitorización, en puntos en los que «la termita no está activa, pero existe alto riesgo de que pueda llegar a estarlo», explicó Xabier Iridoy.

Para materializar el plan de erradicación, el Ayuntamiento de Irun puso en marcha un proceso de licitación al que concurrieron cinco empresas. Las ofertas se analizaron y valoraron en base a los criterios recogidos en los pliegos de condiciones técnicas, que tenían en cuenta no sólo el aspecto económico, «un criterio fundamental era la efectividad del tratamiento para erradicar las termitas».

Página web de seguimiento

Finalmente, la empresa Rentokil será la encargada de llevar a cabo el plan de acción con un presupuesto de 48.642 euros. Los trabajos se iniciarán «de manera inmediata, porque es en este momento, con la primavera ya iniciada y los primeros calores, cuando las termitas se reactivan. De hecho, ya hemos recibido un aviso de una vecina», indicó el delegado de Urbanismo. El plan de erradicación se prolongará durante los próximos cinco años.

No obstante, como concretó Álex Aristegieta, la erradicación de las termitas tardará aproximadamente año y medio en producirse, «conociendo la situación, emplearemos un tratamiento mediante cebos. Consiste no en echar veneno, sino en atraer a las termitas a los cebos, que vayan comiendo de allí y enfermando poco a poco», hasta que mueran. Se trata de un sistema «poco dañino para el medio ambiente, y que va a la raíz del problema. Los cebos están hechos para ser utilizados tanto en el interior como en el exterior de las viviendas y no son perjudiciales para la salud», subrayó. «Normalmente se termina con las termitas al año y medio», pero hasta que se cumplan cinco años desde el inicio del plan de acción «estaremos viendo cómo evoluciona la situación para evitar cualquier rebrote y confirmar que hemos acabado con las termitas», señaló el biólogo de Rentokil.

Asimismo, en otros puntos se colocarán los citados cebos de monitorización, en caso de que se detecte la presencia de termitas, «los sustituiremos por cebos de tratamiento. Hay que tener claro que es una intervención a largo plazo», subrayó Álex Aristegieta. «Necesitamos esos cinco años para asegurarnos de que se termina con el problema». Este tratamiento ha dado buenos resultados en actuaciones similares ejecutadas en Orio y Mendaro.

Debido a que el plan afectará a muchas familias y viviendas, Rentokil habilitará una página web en la que irá anunciando los avances que se produzcan durante los próximos años «y la evolución del tratamiento», explicó el biólogo de la empresa.