El Bidasoa-Irun volvió a perder y sigue sin poder respirar con tranquilidad

Tras cinco derrotas de manera consecutiva el Bidasoa-Irun se ha topado con una situación que nadie podía esperar hace un mes y medio. Los irundarras tienen veintiún puntos en su casillero y eso debería ser suficiente para asegurar la permanencia en la Liga Asobal, pero las matemáticas no permiten a los irundarras respirar con tranquilidad. Solo quedan dos jornadas para que finalice la temporada y los hombres de Jacobo Cuétara no han confirmado su presencia en la máxima categoría para la próxima campaña.

La derrota en Benidorm del sábado ha elevado otro punto el estado de alarma, aunque la teoría dice que los bidasotarras deben estar tranquilos. Tienen varias oportunidades para asegurar la permanencia y el objetivo se puede alcanzar por mérito propio o por demérito de otros.

En la mano del Bidasoa está conseguir una victoria en los partidos que le restan por disputar, ante el Atlético Valladolid y el Cangas de Morrazo. El sábado, a partir de las cinco en Artaleku, los irundarras deberían conseguir esos dos puntos que necesitan porque juegan como locales y los vallisoletanos no se juegan nada. Esta es la vía más directa para seguir en la Asobal.

Otra de las opciones pasa por echar un vistazo a lo que pase en los partidos que disputarán los dos equipo que marcan la zona de descenso. Con el Sinfín en la División de Honor plata, el Villa de Aranda y el Cangas son los otros que más cerca están de la quema. Los dos tienen dieciocho puntos. Si uno de los dos pierde esta semana, el Bidasoa logrará la permanencia haga lo que haga ante los de Valladolid.

Los arandinos no lo tendrán demasiado complicado en su visita a La Albericia ante un descendido Sinfín, pero el Cangas visita al Ademar de León. Los leoneses no se juegan nada porque ya son segundos, pero cuesta creer que no vayan a ser capaces de ganarle al antepenúltimo clasificado en la despedida de la temporada ante su público. El Ademar solo ha perdido esta temporada cuatro partidos.

Alerta roja

El nivel de alarma solo subiría hasta el máximo si el Bidasoa-Irun no consigue la permanencia este fin de semana. Los irundarras tendrían que visitar en la última jornada al Cangas, que vendría de ganarle, o al menos sumar un punto ante el Ademar de León. Con los dos equipos necesitados de puntos, ganar en O Gatañal se convertiría en una tarea más que complicada.

Quedaría la opción de que el Villa de Aranda perdiera en su cancha ante el Ademar. Algo que parece poco probable, pero si se llega a esta situación es porque el Ademar no ha sido capaz de ganarle al Cangas como local.

Las matemáticas dicen que la media de puntos necesarios para salvarse es de 19,6. El Bidasoa-Irun los tiene, pero las matemáticas también dicen que este curso, de momento, no es suficiente con veintiuno. Hay que sufrir un poco más.