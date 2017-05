No han salvado ni el honor

¿Cómo se valora una temporada? ¿Hay que mirar la clasificación final? ¿Hay que poner atención en el transcurso de la misma? ¿Hay que tener en cuenta la plantilla con la que se cuenta? Lo que hay que hacer es una mezcla de todo. No dejarse llevar por un solo resultado, pero tampoco vale con destacar lo que ha sido de un equipo durante un tramo del campeonato. Al Real Unión no se le puede negar que ha tenido momentos buenos a lo largo del curso, pero también hay que achacarle que en otros no ha rendido al nivel que se esperaba. De lo que no hay duda es que el regusto que deja la temporada es amargo. Y es que los de Irun han peleado casi hasta el final, pero en el momento de la verdad han fallado cuatro veces seguidas.

SEGUNDA B, GRUPO II EQUIPO PT J G E P GF GC 1. Albacete 69 38 20 9 9 64 36 2. Toledo 65 38 19 8 11 38 34 3. Fuenlabrada 63 38 18 9 11 54 42 4. R. Majadahonda 61 38 16 13 9 43 35 5. Leioa 61 38 16 13 9 53 41 6. UD Logroñés 56 38 15 11 12 50 33 7. Real Unión 56 38 14 14 10 39 38 8. Bilbao Athl. 56 38 15 11 12 45 33 9. Arenas de Getxo 53 38 13 14 11 49 46 10. R. Sociedad B 52 38 13 13 12 55 43 11. RM Castilla 51 38 13 12 13 43 47 12. Gernika 49 38 12 13 13 47 52 13. Barakaldo 49 38 12 13 13 46 42 14. Amorebieta 48 38 13 9 16 47 47 15. Navalcarnero 47 38 11 14 13 38 42 16. S.S. Reyes 47 38 13 8 17 47 41 17. Mensajero 46 38 10 16 12 40 47 18. Socuéllamos 38 38 10 8 20 42 62 19. Sestao River 37 38 8 13 17 28 46 20. Zamudio 22 38 5 7 26 33 84



Play-off: Albacete, Toledo, Fuenlabrada y Rayo Majadahonda; Promoción de descenso: S.S. de los Reyes; Descenso directo: Mensajero, Socuéllamos, Sestao River y Zamudio.

El Real Unión cerró la temporada el domingo visitando al Navalcarnero. Los irundarras viajaron a tierras madrileñas sin opciones de entrar entre los cuatro primeros y disputar el play-off de ascenso, pero con la necesidad de sumar un punto para asegurar la sexta plaza, que hubiera dado más opciones para disputar la próxima campaña la Copa del Rey.

Los 56 puntos sumados por los unionistas han sido insuficientes, pero quizás lo peor sea esa sensación de decadencia en el momento más caliente de la temporada. Tras una pésima racha que llevó a los de Irun a ganar un partido en once jornadas, los de Asier Santana consiguieron recuperarse y encadenaron seis victorias, cuatro de ellas de manera consecutiva, en las siguientes ocho semanas.

Estos buenos resultados dejaron al Real Unión en quinta posición y a solo dos puntos del cuarto, el tercer y el segundo. Quedaban cuatro jornadas, el equipo estaba en racha y todo hacía indicar que se podía meter en la lucha por el ascenso, pero no ha sido así.

Los txuribeltz no han conseguido ganar en las cuatro últimas jornadas. Dos derrotas a domicilio y dos empates en casa han dejado a los de Irun a cinco puntos de cuarto y a nueve del segundo. Los irundarras, por tercera temporada consecutiva, se han derrumbado en el tramo final. Se han derrumbado en el momento de la verdad. En Navalcarnero no consiguieron salvar ni el honor de acabar con una victoria.

El Real Unión, con 39 goles, ha sido el tercero que menos ha marcado en todo el año. Ha fallado al final. Ha tenido una racha irremontable. Sea por lo que sea, seguirá en Segunda B. Triste final.