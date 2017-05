'Bikote' anuncia ya las fiestas de San Marcial

El cartel titulado 'Bikote' anunciará las fiestas de San Pedro y San Marcial 2017, tras ganar el concurso convocado por el Ayuntamiento de Irun. El autor de la obra es el diseñador gráfico errenteriarra Ángel Blanco Egoskozabal, un profesional de la publicidad que trabaja en la agencia donostiarra Bostnan y que tiene amplia experiencia en la elaboración de carteles de fiestas. Ésta no es la primera vez que se impone en el concurso de sanmarciales. Además, ha ganado en varias ocasiones el certamen de las Magdalenas de Errenteria y en 2009 se hizo con el 'premio gordo', ya que una obra suya anunció aquel año las fiestas de San Fermín.

Ángel Blanco recibirá los 1.000 euros destinados al ganador. El accésit, dotado con 200 euros, se ha quedado en casa, ya que ha sido para la obra 'San Marcial en curva', de Xabier Arribas. Este irunés, artista y profesor de pintura, también cuenta con obras que han sido premiadas en ediciones anteriores del concurso de carteles de San Pedro y San Marcial.

'Bikote' y 'San Marcial en curva' fueron dos de los cinco carteles finalistas seleccionados por el jurado profesional del concurso. En la votación popular sobre los cinco finalistas participaron un total de 1.927 iruneses, con el siguiente resultado: 'Bikote' 561 votos; 'San Marcial en curva', 545; 'Tropa', 360; 'Gureak', 231; y 'Fun di 2', 230.

El jurado se reunió ayer por la mañana, para confirmar el resultado de la votación y decidir el accésit. Tal como estaba previsto, a consideración del jurado, se han valorado diversos criterios, entre ellos la innovación en la técnica utilizada.

El autor de 'Bikote' se mostraba ayer feliz por el premio y agradecido a los irundarras por los votos otorgados a su obra. A pesar de haber ganado no pocos concursos de carteles de fiestas, varios de ellos en Irun, Ángel Blanco aseguraba que «siempre hace mucha ilusión. En el concurso de San Marcial, tuve una racha muy buena en 2005, 2006 y 2007 y he sido finalista un par de veces. Se puede decir que tengo experiencia en este concurso, pero con el sistema de votación popular, el primer premio me parecía algo difícil de conseguir. Al poder votar sólo la gente de Irun, los que no somos de allí tenemos un hándicap. Lógicamente, los concursantes iruneses tienen amigos y gente conocida que les puede apoyar. Por eso, no me lo esperaba y estoy agradecido a la gente que ha votado por mi trabajo».

Aspecto pictórico

Ángel Blanco explica las técnicas empleadas para realizar el cartel ganador. «Mi intención fue coger una imagen tradicional de la fiesta y trabajar en ella con una serie de técnicas. Alguien ha dicho que es un filtro de fotoshop, pero no. Me ha costado bastante más tiempo hacerlo que si fuera un simple filtro de fotoshop. Tiene un proceso por detrás de varios programas, fundamentalmente 'Ilustrator' y fotoshop. Lo que buscaba era conseguir un aspecto pictórico, que el cartel pareciera pintado a mano».

Cuando Ángel Blanco ganó el concurso de San Fermín, con una imagen de la plaza del Ayuntamiento en pleno chupinazo y estallido de alegría, se dijo de su cartel que era «muy de Pamplona, no siendo pamplonés el autor». También podría decirse que 'Bikote', por la imagen elegida, es un cartel «muy de Irun».

«Al final, cada fiesta tiene su iconografía propia y reconocible», señalaba en autor de la obra ganadora. «Cualquier persona de Irun puede asumir como propio el elemento que aparece en el cartel y cualquier persona de fuera lo puede asociar con la fiesta de Irun. Eso es lo que buscaba».