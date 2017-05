Árboles y cuentos de bienvenida

354 acebos, por otros tantos niños irundarras nacidos durante el año 2016, se repartieron ayer en la plaza San Juan. El acto fue una forma de dar la bienvenida a la ciudad a los bebés: los más pequeños apenas tienen cinco meses, mientras que los mayores de la generación ya correteaban por la plaza; pero todos ellos recibieron el obsequio que quiere inculcarles el amor por la naturaleza y el respeto hacia el medio ambiente.

La nueva iniciativa 'Un acebo para crecer juntos' sustituye a la anterior plantación de árboles que se realizaba en los montes de Irun. El cambio de formato del acto se debe a que, tras trece ediciones del programa y 5.606 árboles plantados, no quedaban terrenos adecuados y que resultasen accesibles para seguir llevándolo a cabo.

Algunos de los aitas y amas que acudieron ayer a San Juan con sus bebés habían vivido la experiencia de las plantaciones con hermanos y hermanas mayores de estos. Si bien comentaban que les daba «un poco de pena» que el acto ya no incluya la propia plantación del acebo, eso no significa que no puedan hacerlo ellos mismos cuando la planta haya adquirido el tamaño necesario: como explicaron los concejales que repartieron los acebos y técnicos del área de Medio ambiente, después de dos años en una maceta, en la terraza o balcón de casa, el árbol puede plantarse en terreno público, previa llamada al SAC para consultar el lugar más adecuado para ello. «Siendo así, nos parece muy bien. Además, el niño tendrá ya tres años y podrá participar ayudándonos a plantar su árbol», comentaban el aita y la ama de Aimar, uno de los bebés nacidos en 2016.

Una planta muy valiosa

Todas las instrucciones sobre cómo cuidar el acebo, las características de esta especie y cuándo pasarlo de la maceta al terreno están incluidas en el libro 'Gorosti ttikia eta ni', que se regaló a cada familia. El cuento, escrito por Pello Otxoteko e ilustrado por Noemí Gallego, narra la historia de un niño que recibe un acebo al nacer y su relación con él; una experiencia similar a la que vivirán los irundarras nacidos en 2016.

La elección del acebo como el árbol que se regalará a partir de ahora a los nuevos irundarras responde a varios criterios; entre ellos, su versatilidad y facilidad de cuidado. Los acebos son plantas de exterior, que crecen mejor si se colocan en sombra o semisombra, y que pueden trasplantarse cuando alcancen entre 50 centímetros y 1 metro de altura. La tierra de la maceta en la que se coloquen debe mantenerse húmeda, pero no encharcada.

Como se destaca en el cuento regalado ayer a las familias, se trata de un árbol de «gran valor ecológico» y que está protegido: en invierno, los acebos se convierten en un excelente refugio para los pájaros, ya que entre sus ramas la temperatura puede llegar a ser hasta cinco grados mayor que en el exterior. Las espinas de sus hojas protegen a los pájaros de los depredadores, y además pueden alimentarse con sus característicos frutos rojos.