«Las sensaciones son raras porque no estamos compitiendo bien»

El Bidasoa-Irun sigue necesitando dar un pasito más para conseguir la permanencia de manera matemática y lo intentará dar mañana en tierras alicantinas ante el Benidorm. Se espera un partido más que tenso, ya que los locales, que han ganado los tres últimos encuentros, han conseguido escapar de los puestos de descenso y también quieren asegurarse una plaza en la próxima Liga Asobal.

Jacobo Cuétara, que compareció ayer en la sala de prensa de Artaleku, comentó que «estamos en un momento de sensaciones raras porque no estamos compitiendo bien. Hay veces en las que no estás preparado y consigues resultados, pero ahora, a pesar de estar preparados, no los estamos consiguiendo. Aunque también es verdad que la línea entre ganar y perder está siendo muy pequeña porque hemos perdido dos partidos por un gol y otro por dos».

A pesar de que la clasificación todavía no deja respirar con tranquilidad a los de Irun, el entrenador mantiene que «es muy difícil que los de abajo sumen todo. Si Villa de Aranda o Cangas no ganan un partido estamos salvados y tienen que jugar los dos contra Ademar y el Villa de Aranda, además, contra el Naturhouse. Pero nosotros no queremos mirar a eso y nos centramos en hacer lo nuestro, volver a competir bien y ganar».

En lo que se tiene que centrar el Bidasoa es en ganar al Benidorm en un partido que Jacobo Cuétara espera que sea «una dura batalla porque si ellos ganan dan un paso de gigante. Se juegan mucho, pero eso también puede ir a nuestro favor porque si las cosas no les van bien se pueden poner nerviosos».

Mercado abierto

Con el mercado abierto, la marcha de hombres como Borragán o Dejanovic y las renovaciones anunciadas, hay riesgo de que los jugadores se despisten. Cuétara, en ese sentido, dejó claro que «es impredecible saber cómo va a afectar eso a los jugadores. Cada uno es un mundo»