Solo dos play-off desde el ascenso

No corren buenos tiempos para el Real Unión. Después de una década en la que casi todas las temporadas acababan con la emoción de los play-off de ascenso a Segunda División, en los que los de Irun solían ser claros favoritos a dar el salto de categoría, se ha llegado a una época en la que estar entre los cuatro primeros no es lo habitual. Esta temporada, por segunda consecutiva, los irundarras no estarán en las eliminatorias para subir. Muchos pueden ser los factores. Lo más importante siempre es lo que pasa sobre el terreno de juego, pero un club en el que cada temporada se habla de problemas económicos, tampoco ayuda.

Y es que los 2,3 millones de euros de deuda cantados en la última junta general de accionistas, que en palabras del consejo «ahogan», impiden estar al día en diferentes ámbitos y eso, muchas veces, se traslada a lo que pasa sobre el campo.

Pero cuentas y números al margen, el Real Unión no va a acabar entre los cuatro primeros porque en el momento clave de la temporada ha fallado. Porque cuando tenía todo en su mano para poder acabar el curso entre los cuatro primeros, ha tropezado en el Stadium Gal y ante rivales a los que siempre hay que ganar para estar entre los cuatro primeros de la tabla.

El último de los suspensos llegó el domingo contra el San Sebastián de los Reyes. El Real Unión necesitaba que se dieran varios resultados para poder luchar hasta la última jornada y durante la tarde tuvo todo de cara. No ganó el Fuenlabrada y tampoco lo hizo el Leioa. Una victoria unionista hubiera dejado a los irundarras con opciones hasta el último día, pero no pudo ser.

Los visitantes también necesitaban los puntos porque están luchando por eludir el descenso, consiguieron llevarse uno y a punto estuvieron de llevarse los tres. Ellos se quedaron contentos con el empate porque les vale para su propósito, pero al Real Unión no le sirve para nada el punto sumado. Se ha quedado fuera de la pelea tras acumular tres jornadas sin ganar.

Sextos como mucho

El empate deja a los txuribeltz sin opciones de ser ni cuartos ni quintos. Como mucho, serán sextos. El equipo no disputará el play-off, como tampoco lo hizo la temporada pasada y como apenas lo ha hecho desde que consiguió el ascenso a Segunda División. El tiempo pasa y el presente es el séptimo curso desde el paso por la categoría de plata.

Desde entonces, el Real Unión solo ha acabado en dos ocasiones entre los cuatro primeros. La primera al año siguiente a bajar, en la temporada 2010/2011. Los de Irun acabaron cuartos con 65 puntos. Los tres años siguientes fueron duros y el fantasma del descenso a Tercera asustó a los irundarras, pero la llegada de Aitor Zulaika en la 14/15 reactivó a los unionistas, que volvieron a acabar cuartos con 60 puntos. Ese fue el último play-off. El equipo cayó en la primera eliminatoria ante el UCAM Murcia.

Hace doce meses, también con Zulaika en el banquillo, el Unión volvió a llegar a los 60 puntos, pero quedó quinto, y esta temporada el tope serán 59 puntos y sexta posición. Y es que a falta de un partido, el Real Unión es sexto con 56 puntos y está a cuatro del Leioa, el Rayo Majadahonda y el Fuenlabrada.