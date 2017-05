Mateo Vergara (Showman y animador de TV): «No será un circo, pero mi pregón tendrá toques humorísticos porque soy un payaso de la vida»

Irun acompaña a Mateo Vergara allá donde va: como cuando hace apenas unas semanas degustó su opila en el plató del programa '¡Boom!', o como aquella otra vez, hace unos años, cuando un 30 de junio tenía que trabajar en una gala de 'Operación Triunfo' y allí se presentó con su pañuelo y txapela rojos. «Me perdí el Alarde, pero me fui desde mi casa hasta el plató vestido de San Marcial. Y en mitad de la gala Jesús Vázquez dijo, 'Gora San Marcial!'», como guiño al irundarra. Este año, Mateo Vergara gritará esa consigna con más ilusión que nunca. Ayer, el alcalde, José Antonio Santano, anunció que ha sido elegido para pronunciar el Saludo Oficial que dará inicio a las fiestas, el próximo 23 de junio desde el balcón del Ayuntamiento. La propuesta de Mateo Vergara fue presentada ayer mismo a la Junta de Portavoces y aceptada por unanimidad.

-¡Enhorabuena! ¿Cómo ha recibido la noticia?

-Estoy alucinado, como le dije al alcalde cuando me llamó para decírmelo. Normalmente, cuando me llama un número oculto pienso que es por trabajo. Como me apunto a un bombardeo lo he cogido, y entonces me dijo José Antonio que era él, que se había decidido que yo diga el Saludo de Fiestas... Y yo, ¡pero qué me estás contando! Le dije que lo tenía que asimilar, en el buen sentido... El honor, la ilusión, y también la responsabilidad que supone... Pero luego he respirado hondo y me he dicho, ¡qué pasa! Cada uno ha hecho el pregón a su manera y así lo haré yo, a la mía. Yo soy showman y me dedico a la animación del público en televisión, y me llevaré el pregón a ese terreno. No va a ser un circo, pero tendrá toques humorísticos, puesto que soy un payaso de la vida. Eso sí, la nariz me la pongo yo.

«Llevo 27 años viviendo fuera, pero donde yo voy, ahí está Irun. Eso lo sabe todo el que me conoce»



«Será un pregón con mucha alegría e ilusión, que son los motores de vida y de mi profesión»

-Vamos, que el inicio de los próximos sanmarciales promete ser divertido...

-Espero que sí. Aunque las expectativas están muy altas, espero cumplirlas. Evidentemente hay que sonreír, hay que quererse más y demostrar esas cosas, no quedarse siempre en lo institucional, en lo políticamente correcto. Desde el respeto se pueden decir muchas cosas que no sean políticamente correctas.

-Como irundarra que lleva el nombre de la ciudad allá donde va, tiene que ser un honor ser elegido pregonero de las fiestas.

-Desde luego que es un honor, lo es. Llevo 27 años viviendo fuera, pero eso sí, donde yo voy, ahí está Irun. Eso lo sabe todo el que me conoce. Trabajo para la productora catalana Gestmusic y estoy ahora mismo en 'Ahora caigo', con Arturo Valls; en '¡Boom!', con Juanra Bonet; y en 'Tu cara me suena', con Manel Fuentes. Cada año yo recibo en Barcelona mi opila de Aguirre; hace unas semanas colgué en Instagram una fotografía de mi opila desde el plató de '¡Boom!'. Con detalles como ese, siempre tengo Irun presente. Ahora es como que la ciudad te devuelve algo, y es un subidón.

-Estos van a ser unos sanmarciales muy especiales, ¿verdad?

-2017 es mi año: yo desfilo en Caballería y me han nombrado alférez. ¡Que yo era un soldado raso, de atrás, de última fila, y este año voy el tercero después del capitán! ¡Es que este es mi año! Yo llevo los sanmarciales a tope, soy hijo de general, hermano de cantinera... Mira, para mí, en mi historia, Luis Mariano e Irun son intocables.

-El trabajo no siempre le ha dejado disfrutar a tope de las fiestas, pero imagino que este año no hay excusas.

-Es que es un cúmulo de circunstancias. En Barcelona, obviamente, el 1 de julio se curra. He llegado a levantarme el día 1 a las 6 y pico de la mañana, habiéndome acostado pronto para cuidar la voz, y para Barcelona. El año pasado, a las 9.30 de la mañana estaba grabando en un plató, oliendo todavía a caballo, como suelo decir yo. Llevo así cuatro o cinco años. Pero hace unos meses, en octubre, decidí que pasara lo que pasara este año quería disfrutar. Y ya entonces reservé los billetes de avión para el 28 de junio la ida y el 2 de julio la vuelta. Normalmente los viernes no grabamos, ni tampoco el fin de semana, así que este año tenía el calendario a mi favor. Como decía antes, 2017 es mi año.

-Ahora, toca prepararse el saludo que dirigirá a los irundarras el 23 de junio...

-Le quiero empezar a dar forma ya, porque me parece muy importante el saber qué decir y cómo decirlo. Tiraré de recursos, de recuerdos... Y prefiero que sean siete minutos potentes, que doce con paja. Será un pregón con mucha alegría e ilusión, que son los motores de la vida y también de mi profesión. Un día Buenafuente me dijo: «lo principal no es la meta sino el camino, y el tuyo es muy digno». Cada uno debe llevar su camino, soñar lo que quiera, cada uno es dueño y señor de su vida. Y hay que disfrutar.

-Con tanta ilusión, no habrá sitio para los nervios la noche del próximo 23 de junio, cuando se asome al balcón del Ayuntamiento...

-Habrá nervios, pero como suelo decir, a mi dame minuto y medio y yo arranco. Pero esa sensación... ¡Es que es el balcón del Ayuntamiento! Aunque yo he vivido el estar ahí con la plaza San Juan llena de público cuando fui paje de la Cabalgata de Reyes. Ese momento de ver mogollón de gente desde el balcón lo he vivido, conozco esa sensación. Pero ahora será diferente: quiero hacer un Saludo de Fiestas fresco, bonito y que guste.