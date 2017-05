Testigos de un tiempo de silencio

En el año 2012, la Fundación Ramón Rubial apostó por la creación de una colección de documentos de historia oral para recuperar los testimonios de personas desafectas al régimen franquista. El año pasado, a través de la convocatoria de ayudas de la Secretaría para la Paz y la Convivencia de Lehendakari-tza, este proyecto se centró en la ciudad de Irun, donde se han recogido historias de vida de once veteranos militantes socialistas. Estos once testimonios se integrarán en la colección 'Tiempo de Silencio', narrada por el novelista Luis Martín Santos y perteneciente al archivo oral del Centro de Documentación del Socialismo Vasco.

El trabajo realizado en Irun en 2016 y que continuará este año con la recogida de nuevos testimonios, fue presentado el pasado jueves en la Casa del Pueblo. Miguel Ángel Páez, secretario de Organización de los Socialistas de Irun, Mikel Durán, miembro del Patronato de la Fundación Ramón Rubial, Mentxu González, colaboradora del proyecto y Juan Puche, veterano militante socialista que ha aportado su historia de vida, participaron en la presentación del trabajo.

«La colección 'Tiempo de silencio' se caracteriza por ser la única forma de investigar la resistencia socialista en el exilio interior durante el régimen franquista», dijo Mikel Durán. «Es una historia de resistencia en la vida cotidiana, privada, silenciada públicamente por temor a la represión. Tratamos de crear un fondo documental mediante entrevistas y acercarnos, así, a la experiencia de una comunidad de memoria que comparte lo que hemos denominado 'tiempo de silencio'».

LAS FRASES



Mikel Durán Miembro del Patronado de la Fundación Ramón Rubial «Este proyecto es la única forma de investigar la resistencia socialista en el exilio interior» Juan Puche Militante veterano «Leer 'El Socialista' ya significaba que podías correr el riesgo de tener que salir huyendo»

Mentxu González ha sido la encargada de realizar las entrevistas, bien en la Casa del Pueblo o bien desplazándose a los domicilios de los militantes veteranos para recoger sus testimonios. «Ha sido una grata experiencia, ya que por un lado, desde la Agrupación Socialista nos han facilitado el contacto con los entrevistados y, por otro, las entrevistas han sido muy interesantes», señaló.

A través de la Agrupación Socialista de la ciudad se seleccionaron personas nacidas en la etapa de la Guerra Civil, anterior o posterior, «capaces de describir el espacio colectivo de la resistencia a la dictadura y la pervivencia en el interior del ideario reprimido», explicó Mentxu González. «Es una historia de resistencia en la vida cotidiana y privada, temerosa de la represión, manifestada en el hogar y compartida en la intimidad de la amistad, sin participar en los actos y manifestaciones del régimen y conectada con los valores de la II República».

Con el término de «resistencia» 'Tiempo de Silencio' se refiere «a una actitud de rechazo a la asimilación de la cultura franquista o, dicho en positivo, de una cultura desafecta al régimen».

Las experiencias recogidas en Irun tienen los matices de una ciudad de frontera. Señalan, entre otros recuerdos, «la idiosincrasia fronteriza, la presencia de militares fascistas italianos y del ejército de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial; las libertades y derechos democráticos de Francia, en contraste con la realidad cotidiana irunesa; el pase fronterizo; las torturas y represión a militantes y simpatizantes socialistas y la fuerza de las asociaciones ciudadanas en los valores democráticos».

Historias cotidianas

A través de este proyecto, Juan Puche ha tenido la oportunidad de contar su historia de vida, cosa que agradeció a la Fundación Ramón Rubial. «Junto con mis compañeros que también han sido entrevistados, agradezco que hayamos podido colaborar en este proyecto contando nuestros testimonios de aquellos años», dijo. «Recuerdo bien las dificultades que pasamos, la falta de libertades y las diferencias que existían entre las personas. Entonces, leer 'El Socialista' ya significaba que podías correr el riesgo de tener que salir huyendo, como le pasó a mi familia».

Su hijo, el historiador Aitor Puche, es autor del libro 'Unidad y Cultura. Cien años de socialismo en Irun (1901-2001)', un detallado estudio sobre el nacimiento y la evolución del socialismo en la ciudad, publicado en 2002 como resultado de la beca Serapio Múgica y por el que desfilan nombres de relevantes socialistas y otros menos conocidos pero no menos importantes.

Ahora es Juan Puche quien aporta su testimonio de vida a la memoria histórica. Granadino de nacimiento, Juan huyó con su familia a Madrid en plena Guerra Civil. Sufrió la posguerra madrileña en su infancia y adolescencia y llegó a Irun a la edad de 23 años, «el día que más llovía» para, finalmente, establecerse en esta ciudad. Pastelero de profesión, tuvo la ocasión de comparar la vida laboral del estado democrático francés con la del régimen franquista, ya que trabajó «y mucho» en ambos lados del Bidasoa.

Pasar desapercibido

«Pasamos la posguerra bastante mal», recordó. «Tuvimos que irnos a Madrid cuando entraron las tropas franquistas en Granada para que mi padre pasara más desapercibido. En Madrid me crié en una familia de siete hermanos, con un padre que tenía dificultades para encontrar trabajo por no ser adicto al régimen. Uno del sindicato le dijo que diera a comer a sus hijos grava de la carretera. Recuerdo cómo iba yo a la cola del carbón y al Auxilio Social, donde te daban algo y te hacían cantar el Cara al sol. Nos mandaba mi madre sin que se enterara mi padre, que no quería que nos arrastráramos. Con el tiempo, él empezó a hacer chapucillas y empezamos a salir adelante, pero se pasó muy mal, muy mal. A Irun vine con 23 años, en plena dictadura y represión franquista. Yo era miembro también de la UGT, pero no significado, por el miedo de lo que traía detrás».

Miguel Ángel Páez destacó la importancia del proyecto 'Tiempo de Silencio' impulsado por la Fundación Ramón Rubial «para que el recuerdo de aquellos años no caiga en el olvido. La singularidad de este trabajo es llegar a esos testimonios de personas que no se destacaron como líderes de oposición al régimen franquista y que de otra forma no hubieran tenido visibilidad. Sacar a la luz esa vida cotidiana de resistencia pasiva es lo que realmente da valor a este trabajo».