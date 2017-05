«Lo primero es contrarrestar el nerviosismo de la persona que viene»

El trabajo en el área de Bienestar Social no ha aminorado por mucho que la macroeconomía crea estar saliendo de la crisis. Cada año más familias de la ciudad requieren de ayudas para poder seguir adelante. Holgado relataba que «las personas que vienen están con mucha tesión, muy preocupadas y nerviosas. En muchos casos, tienen un sentimiento de vergüenza y eso es algo que la trabajadora social tiene que contrarrestar desde el principio». Lo primero es atenderla en un espacio de confianza y discreto, en un despacho. «Luego hay dos claves, primero hacerle entender que aquello que se le ofrece es un derecho que tiene y no hay nada malo en recurrir a él, darle un carácter de normalidad. Superado el nervisosimo inicial, llega la escucha. Es fundamental entender bien la situación para poder ayudar».

En ese primer encuentro «casi nadie suele llevar documentación así que es importante solicitar a la persona todo lo que le va a hacer falta. No suelen ser cosas difíciles pero en algunos casos, tanto por si las gestiones se complican como si porque la persona no está habituada o es mayor, existe una educadora que puede informar, orientar y hasta acompañar para conseguirla». En casos de necesidad económica «la gente no suele tener problema en explicar su situación», decía Holgado, «pero la trabajadora luego contrasta la información», bien con la documentación, bien hablando con el arrendador si es el caso, bien acudiendo a terceros (Cáritas, Cruz Roja, etc.)... «Siempre con transparencia, informando a la persona de los pasos que se van dar y de que es importante darlos para poder ayudarla».

En algunos casos las ayudas son puntuales. «En otras son periódicas. Ahí se hace un seguimiento y si vemos que la situación de esa familia no avanza, una educadora les ayuda a ver dónde puede estar el problema y a administrar los recursos. Pero esto sólo ocurre en casos muy concretos».