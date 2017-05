La Semana Santa impulsa el empleo de la comarca, que cierra abril con buenas cifras

La Semana Santa se dejó sentir positivamente en el balance del desempleo comarcal del recién terminado mes de abril. El Bidasoa contabilizó 120 demandantes de empleo menos que el mes anterior, 92 de ellos entre los inscritos en Irun y 28 entre los de Hondarribia. Así, la cifra total de la comarca quedó en 4.794 desempleados (4.099 en Irun y 695 en Hondarribia) y la tasa en el 12,77% (14,1% y 8,7%, respectivamente).

El efecto positivo del periodo vacacional se infiere de los datos por sectores ya que fue en el tercero en el que se reflejó una ostensible caída del paro, mientras que en el primer sector y en la industria apenas hubo variación. En la construcción, aunque muy ligeramente, los demandantes se elevaron. También aumentó el número de personas que buscan su primer trabajo.

Mejoría interanual

En comparación con el mes de abril de 2016 la mejoría de las cifras del paro local es aún más notable. El número de desempleados en Irun se ha reducido prácticamente en medio millar en el último año, mientras que en Hondarribia la cifra de demandantes ha caído en 124. La comarca presenta así uno de los mejores comportamientos de la provincia en los últimos doce meses, junto a Alto Deba y Urumea-Oria, donde el paro ha caído aún algo más.

Con una Semana Santa que en otras comarcas no se deja sentir con las misma fuerza con la que lo hace en el Bidasoa, ésta ha dejado de presentar la mayor tasa de paro del territorio, que ahora ostenta Bajo Deba con un 12,96%. No es la primera vez en los últimos tiempos que se da una circunstancia parecida aunque la estacionalidad del empleo del sector servicios en Irun y Hondarribia no ha permitido que en otras ocasiones esa posición se haya llegado a consolidar.