Pinchazo en la rampa final

Después de haber sumado una sola victoria en once partidos entre las jornadas dieciséis y veintiséis, era imposible pensar que el Real Unión iba a tener opciones de clasificarse para disputar el play off de ascenso a Segunda División. Los irundarras habían perdido comba con los de arriba y solo quedaba cruzar los dedos para que la mala racha acabara cuanto antes y el equipo no pasara apuros.

TRAYECTORIA Clasificación 1. Albacete 65 ptos. 2. Toledo 62 3. Fuenlabrada 59 4. Leioa 59 5. Rayo Majadahonda 57 6. Real Unión 55 7. UD Logroñés 53 8. Bilbao Athletic 53 9. Arenas de Getxo 52 10. Real Madrid Castilla 50 11. Real Sociedad B 49 12. Barakaldo 47 13. Gernika 46 14. Amorebieta 45 15. Navalcarnero 44 16. San Sebastián de los Reyes 43 17. Mensajero 40 18. Sestao River 36 19. Socuéllamos 35 20. Zamudio 22 Últimos partidos J. 33 Real Unión 2-2 Barakaldo J. 34 Sestao River 0-2 Real Unión J. 35 Real Unión 0-0 Arenas J. 36 Logroñés 1-0 Real Unión Próximos partidos J. 37 Real Unión-S.S. de los Reyes J. 38 Navalcarnero-Real Unión

Pero caprichos del fútbol, los hombres de Asier Santana le dieron la vuelta a la situación de manera radical. Tras caer ante el Leioa 2-0, los unionistas le ganaron al Fuenlabrada para iniciar una remontada que les dejó a las puertas de la zona de privilegio.

Primero fueron cinco victorias en seis partidos. Luego otras dos jornadas más en las que la racha se amplió a seis triunfos, un empate y una sola derrota. Estas dos últimas jornadas de las que hablamos corresponden al empate en el Stadium Gal ante el Barakaldo (2-2) y la victoria en Las Llanas ante el Sestao River (0-2). El Real Unión estaba siendo el mejor equipo del momento. Nadie estaba sumando más que los txuribeltz, que se colocaron quintos a solo dos puntos del cuarto clasificado y del segundo.

Pero ese fue el cierre de una racha sobresaliente. De hecho, esos dos encuentros también se pueden considerar como el principio del fin. Como el inicio de la racha que ha dejado al equipo de Irun casi sin opciones de poder luchar por el ascenso a Segunda.

Oportunidad fallada

La semana pasada los irundarras se encontraron con la posibilidad de adelantar al Leioa en la clasificación y subirse a los puestos de play-off. Los vizcaínos habían perdido su partido y los irundarras recibían en Gal a un Arenas que no se jugaba nada. El Real Unión empató y recortó un punto con su rival más directo, pero a todo el mundo le quedó la misma sensación. Esos dos puntos que volaron iban a ser recordados al analizar esta temporada.

Tras el golpe ante los getxotarras tocó viajar el domingo a Logroño, donde los unionistas se midieron al Logroñés. Casi nada salió bien. Con el 0-0 en el marcador el conjunto local se quedó con un jugador menos, pero aun así ganó el partido 1-0. Y por si con esto fuera poco, Mikel Alonso, ya en el banquillo, vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

A la derrota en Las Gaunas hay que sumar que tres de los cuatro equipos que el Real Unión tenía por delante, Leioa, Toledo y Albacete, ganaron. También ganó el Rayo Majadahonda, que ha adelantado a los de Irun en la clasificación.

Los irundarras, cuando tenían todo perdido, hicieron un esfuerzo extra para alcanzar el grupo de los mejores. Se pusieron a rueda y aguantaron el ritmo durante varios kilómetros. Pero las grandes carreras acaban en grandes puertos. Y ahí, solo los más fuertes y los que han podido reservar algún gramo de fuerza, resisten.

El Real Unión se vació para meterse en la pelea, pero en la rampa final ha pinchado. Se ha quedado sin fuerzas y ha visto cómo el premio se lo van a repartir otros. El hombre del mazo ha aparecido para golpear a los de Irun, que cuando más necesitaban los puntos, se han quedado con un solo triunfo en cuatro jornadas. Así no se puede estar en lo más alto.

Dos jornadas

A falta de dos partidos para que finalice la competición, el Real Unión ha caído a la sexta posición. Tiene 55 puntos y está a cuatro del Leioa y el Fuenlabrada, cuarto y tercero. Al Toledo, segundo con 62, ya no le puede alcanzar. No se puede decir que sea imposible, pero nadie apostaría su dinero a que los irundarras se van a meter en play off.

Y es que para ello tendrían que ganar los dos partidos que quedan y que ni leioatarras ni fuenlabreños sumen dos puntos. Los de Irun cerrarán el curso ante el San Sebastián de los Reyes, domingo a las seis en Gal, y el Navalcarnero.