«Es difícil imaginarnos una ciudad fronteriza sin un buen comercio»

Con el ciclo de actividades en el que se enmarcaba esta conferencia, la Asociación Bidashop quiere «llevar a los iruneses a los establecimientos colaboradores para que disfruten con una charla de una persona de Irun apasionada por alguna afición», recordó Yon Gallardo, presidente de la entidad.

En su encuentro con los ciudadanos, Leontxo García se refirió además de al ajedrez a su vinculación con el comercio: «uno de los recuerdos más antiguos de mi infancia es bajar a la tienda de Almirante Arizmendi número 4, donde trabajaban mis abuelos, mis padres y mis tíos. El concepto de comercio es algo ligado íntimamente a mi infancia. Además, el segundo recuerdo más vívido que tengo está asociado con el primero: es esa misma tienda llena de franceses. Entonces comprendí que yo vivía en una frontera y que eso era algo especial. Vivir en la frontera me daba un plus que en otros sitios no existía: el contacto con otra cultura, que además en aquel momento era democrática y la nuestra no. Eso también marcó de alguna forma mi carácter y, seguramente, el hecho de que me guste tanto viajar tenga que ver con que desde muy pequeño conocí otras culturas».

Leontxo García afirmó que «en la frontera el comercio es mucho más importante que en otros sitios donde no la hay». Asimismo, destacó la importancia de que ese comercio sea «de calidad, porque si no no funciona. Si Irun perdiese su comercio de calidad estaría perdiendo una parte muy importante de sí mismo. Es difícil imaginarnos una cudad fronteriza sin un buen comercio».

«Es un honor para mí inaugurar este ciclo de charlas si con ello puedo poner mi granito de arena para que ese comercio no se pierda, e incluso se refuerce», concluyó Leontxo García.