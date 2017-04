Nuevos capítulos para la literatura en Irun

El mundo de las letras y los libros ha recibido en Irun varias de cal y alguna de arena en los últimos tiempos. El cierre de Oskarbi, hace pocos meses, fue una mala noticia para los aficionados a la literatura que tenían en la librería del paseo Colón uno de sus refugios.

El del papel es un sector que, con el auge de lo digital y los efectos de la crisis, no ha pasado por tiempos fáciles. Dan fe de ello la docena de papelerías-librerías de Irun que mantienen un hueco para la literatura en sus estanterías. Pero igual de cierto es que la lectura es una afición, un placer y un enriquecimiento personal que nunca pasará de moda. En jornadas como la de hoy, 23 de abril, Día del Libro, ese hecho se reivindica y queda patente.

Y prueba de ello, además de una gran noticia para todos los amigos de las letras de Irun, es la apertura de una nueva librería en el número 16 de la calle Mayor: Brontë Liburudenda tiene previsto iniciar su actividad en mayo, pero hoy estará presente en la feria de la plaza del Ensanche para darse a conocer. Es una librería que, además de las funciones propias de este tipo de comercio, llega con dos señas de identidad propias: la de ser «un lugar de encuentro para la cultura», por una parte; y la peculiaridad de guardar un espacio para los libros de segunda mano.

«Presentaciones de libros, charlas, talleres, clubes de lectura... Brontë va a tener sitio para todo»El libro de relatos 'Oskarbi 21', fruto de «la unión de esfuerzos», agotó su primera edición

Ylenia Benito es la persona detrás de Brontë, cuya historia comenzó con «esa ensoñación de 'cuando sea mayor, tendré una librería'... Pero nunca lo veía factible, hasta que me lo empecé a plantear en serio». El sueño empezó a tomar la forma de «un sitio en Irun en el que poder estar tranquilamente rodeados de libros, de historias, personajes y aventuras», mezclado con el encanto de los libros de segunda mano. «Mi cabeza empezó a dar vueltas y en una de esas se me ocurrió en lo bonito que sería hacerlo en la calle Mayor, en un sitio con carácter. Fue Javier, el dueño de Aguirre, el que me dio el chivatazo de que el local junto al suyo se alquilaba y que podía ser adecuado para lo que yo estaba buscando. Y me lancé».

No es sólo que esté en una calle con encanto; sino que tiene también el simbolismo de ser la vía que une la antigua biblioteca Ikust Alaia con el nuevo CBA. Brontë quiere unir la esencia de ambos lugares: «ese txokito en el que estar tranquilo que era Ikust Alaia; con la actividad del CBA». Al imaginar cómo sería Brontë, Ylenia Benito tenía también otra referencia: «siempre me acordaba mucho de Auskalo», la librería que existía en los años 90 en la calle Larretxipi. «Tengo el recuerdo de ir de pequeña con mi madre, porque compraba libros de segunda mano allí. Era un sitio que me gustaba mucho y me apetecía recuperar ese espíritu».

Brontë, además de librería, quiere ser «un punto de encuentro de la cultura. Obviamente una librería vive de lectores, pero quiero que haya más», afirma esta joven irundarra. «El local se está preparando para que sea un lugar en el que poder estar: habrá un sofá en el que quien quiera podrá sentarse a ojear un libro y decidir si se lo lleva o no, leer un poema... Quiero que Brontë sea un sitio en el que la gente esté a gusto, y también en el que se puedan hacer todo tipo de actividades culturales: presentaciones de libros, pequeñas charlas, talleres, clubes de lectura... Brontë va a tener sitio para todo eso. Para recitales, pequeños conciertos... También quiero que los niños tengan su lugar, porque al final ellos son presente y futuro. Habrá libros súper especiales para los más pequeños, para inculcarles el amor por la lectura», adelanta Ylenia. Brontë tiene, incluso, «un pequeño patio al aire libre».

Y también reservará un espacio para los libros de segunda mano: «es un gusto comprar un libro antiguo, bien por ser de colección o una primera edición preciosa; o por poder comprar uno ya usado a un precio más económico. Al final, lo que importa es leer». La joven quiere dar salida a esos libros «que se van acumulando» en las casas de los lectores y dejan sus estanterías «sin sitio» para nuevas historias. «Obviamente, no vas a tirar esos libros a la basura. La segunda mano me parece que es una buena opción por muchos motivos: tú te permites hacer hueco en tu casa para que ese lugar lo ocupen otros libros y, por otra parte, los estás ofreciendo a otras personas. Para lectores empedernidos, poder comprar libros a un precio más económico es algo atractivo. Animo a todo el mundo a que mire en sus estanterías y, si quiere vender o regalar algún libro, que se acerque a Brontë».

Un homenaje a los clásicos

El nombre de la librería es, obviamente, un homenaje a las hermanas Brontë: «no me costó decidirlo. En cuanto a lectura, soy muy del siglo XIX, de la literatura inglesa, Virginia Woolf... Y de las hermanas Brontë. Cualquiera que ame los libros las tiene que admirar, en cierta manera. Fueron precursoras de muchas cosas, sobre todo para las mujeres, en una época en que no estaba bien visto que nosotras leyéramos, mucho menos que escribiéramos. De hecho, las tres tuvieron que publicar con pseudónimos de hombres y se les ha reconocido el éxito posteriormente», explica Ylenia Benito. «Siempre las he tenido muy presentes y quería hacer un homenaje a esas escritoras mujeres a las que admiro. El apellido de las hermanas Brontë tiene mucho carácter y significado, y en seguida lo tuve claro». El nombre de la librería es también una forma de homenajear los títulos clásicos de la literatura: «hay que consumir contemporáneos, pero los clásicos tienen que ser reivindicados».

Hoy, desde su stand de la plaza del Ensanche, Ylenia Benito espera recibir a los lectores de la ciudad. «El bibliotecario, Iñaki Ceberio, me propuso estar en la Feria del Libro. Me dijo que a la gente le haría ilusión saber que va a haber una nueva librería en Irun y que, aunque no vaya a abrir hasta mayo, la feria sería una buena presentación oficial. Y no iba a decir que no a una recomendación de Iñaki, así que hoy tendré la primera toma de contacto para tantear a los lectores irundarras e ir conociendo sus gustos literarios».

Encuentros con escritores

Las letras han tenido buenas noticias no sólo en lo que concierne a los que leen, sino también a los que escriben. En los últimos años muchos autores de la comarca del Bidasoa han publicado sus novelas, bien bajo el sello de diferentes editoriales o mediante la autoedición. Precisamente, Oskarbi era uno de los puntos de venta de todas las obras con firma bidasotarra y su propietaria, Ana Azurmendi, puso en contacto a los escritores. Fue ése el contexto en el que surgió Oskarbi Kultur Elkartea, asociación que toma el nombre del establecimiento que unió a sus miembros. El colectivo organiza un ciclo de tertulias literarias: cada una está dirigida por un escritor de la asociación, y los encuentros están enfocados a dar a conocer sus libros y a compartir con lectores y público en general impresiones en torno a las letras.

Además de este ciclo de tertulias, el fruto más destacado que ha surgido de Oskarbi en sus primeros meses de andadura ha sido el libro de relatos 'Oskarbi 21': se trata de una recopilación cuyas historias, las 22 que contiene, están ambientadas en distintos lugares de la comarca del Bidasoa. Ése es el punto común de los relatos cuyas características, por lo demás, son tan variadas como los autores que los firman: el género negro, el romance, la temática policíaca, la fantasía o el misterio son algunos de los géneros que abordan las historias. La mayoría de los autores son de Irun u Hondarribia, pero Oskarbi también invitó a escritores de otros puntos a participar en la antología. El libro ha dado muchas satisfacciones a la asociación: durante la campaña de Navidad y las semanas posteriores, la primera edición del libro se agotó. Posteriormente, se lanzó una segunda edición en formato digital que puede conseguirse a través de Amazon.

'Oskarbi 21' ha sido fruto de «una unión de esfuerzos, en la que cada uno ha aportado lo que podía en base a su propia experiencia», explicaba en la presentación del libro Virginia Gasull, autora de uno de los relatos. Noelia Lorenzo, Itziar Sistiaga, Reyes Ramírez, Virginia Gil, Eneko Arcas, Fernando García, Luis Sagüés-Errandonea, Izaskun Zubialde, Sonia Hernández, Román Huarte, Bakarne Atxukarro, Jeremiah Alcalde, Juana Cortés Amunarriz, Javier Gil Díez-Conde, Iñaki Estévez, Edward Rosset, José Mensuro 'Mensu', Ana Rodríguez de Almeida, Laura Balagué, Carlos Ollo Razquin y Miguel Campión completan la relación de escritores que firman las historias contenidas en 'Oskarbi 21'.

La asociación de escritores quiso sumarse a las conmemoraciones por el Día del Libro organizando, esta semana, una de las citas incluidas en su ciclo de tertulias literarias. El pasado jueves, el autor irunés Román Huarte Castro protagonizó la tertulia que acogió el bar Palace: en la cita, planteó a los asistentes los enigmas que incluye su primera novela, 'Una carta desde Orión'. Este libro de misterio y ciencia ficción se publicó hace algo más de un año bajo el sello de la editorial Atlantis.

No ha sido la única cita literaria celebrada en Irun esta semana: el viernes, el irunés José Carlos Bermejo acudió a la Residencia Cáser Anaka para ofrecer una charla sobre su libro 'Por ti'. Además de esta obra, el autor ha publicado los títulos 'Mis relatos a cada momento' y 'Mientras sueño'.