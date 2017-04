«Ha quedado todo muy bien y los vecinos estamos contentos, pero...»

Severiano Gil, miembro de la A VV Polígono de Arbes, acompañó a Santano, Laborda y Sistiaga en su recorrido por el renovado barrio. «La verdad es que lo que han hecho está muy bien y han solucionado el problema que había con el agua de lluvia», valoraba Gil. «Estamos muy contentos por cómo ha quedado todo, por la nueva iluminación, porque ahora hay más sitio...»

Sin embargo, Gil no ocultó que sigue habiendo aspectos a la espera de una solución definitiva. Aunque la cuestión de la recogida de pluviales parece solventada, «nos preocupa la regata. Hay árboles en mitad del río y cuando hay tormenta y el agua baja fuerte, arrastra palos y piedras que se van quedando enganchados en esos troncos y eso puede crear problemas». Por eso, pidió al Ayuntamiento vigilancia sobre este asunto y una actuación que lo resuelva. También recordó que «hace 20 años nos quitaron el campo de fútbol que había en el barrio con la promesa de hacer otro, pero no lo han hecho. Como no había donde jugar los chavales se iban por ahí». Pero al sustituir esta obra los jardines por placitas, «ahora juegan a la pelota aquí y eso está creando algunos problemas, especialmente con los vecinos de los bajos».