Hay veces en las que me apunto en una libreta o en la aplicación de notas del móvil algunas palabras, frases o anécdotas. Lo hago porque cada lunes tengo que escribir esta columna y siempre es bueno tener algo en la recámara. Hay veces en las que ni me acuerdo que tenía algo escrito y lo encuentro por casualidad. Es lo que me ha pasado esta semana.

Acudí al archivo municipal para buscar algunas crónicas de partidos del Bidasoa del año 97, cuando los de amarillo conquistaron su último título continental. Quería recoger un par de datos y abrí la aplicación de las notas para apuntarlos, dando la casualidad de que encontré una palabra escrita en una de las notas. 'Petulancia'. No tengo ni idea ni cuándo la escribí ni por qué. Lo que es seguro es que lo hice para poder usarla por el Paseo Colón.

He tirado, como hago siempre, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para concretar su significado y esto es lo que dice: 'Vana y exagerada presunción'. Es decir, alguien petulante es esa persona que se muestra convencida de sus buenas cualidades y desprecia las opiniones de los demás. Dicho con otra palabra, alguien presumido, engreído, vanidoso...

Cualquier sinónimo o explicación de la palabra suena mal, pero hay veces en las que hay que dejar de lado los significados más estrictos. Hay veces en las que estar plenamente convencido de tus cualidades y no hacer caso a lo que dicen los demás, puede ser bueno. De lo contrario, ¿cuál sería el camino correcto? Ser modesto, dócil, sumiso, pobre...

Perdonen que les diga, pero en un mundo como el futbolístico, hay veces en las que hay que sacar pecho. Hay veces en las que hay que creer en las posibilidades de uno mismo. Hay veces en las que no hay que hacer caso a todos esos que dicen que no lo vas a poder hacer, despreciar su opinión y mostrarte convencido de que vas a poder conseguir tu objetivo.

Los unionistas no pueden mostrarse modestos, dóciles ni sumisos en estas cuatro últimas jornadas. Tienen que colocarse la zamarra txuribeltz, mostrarse algo petulantes y decir, «¡Aquí estoy yo!».