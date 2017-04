La Asociación Oskarbi celebra el Día del Libro con una tertulia en el Bar Palace

La asociación de escritores del Bidasoa Oskarbi Kultur Elkartea organiza mañana jueves, a las 19.30 un café tertulia en el Bar Palace. Con esta actividad, la entidad celebrará el Día del Libro, que se conmemora el 23 de abril.

La tertulia literaria forma parte, además, de un ciclo de charlas que protagoniza, en cada sesión, uno de los escritores de la asociación. En la de mañana, será el irunés Román Huarte Castro quien conducirá la sesión, basada en su libro 'Una carta desde Orión' y, más concretamente, en los enigmas que esta historia plantea.

Por ello, el autor invitó a acudir «también a quienes no hayan leído el libro. 'Una carta desde Orión' trata sobre los enigmas, un tema que interesa a mucha gente». Román Huarte compartirá con los asistentes a la tertulia «los enigmas que expongo en el libro». Algunos de ellos han sido ideados por el propio escritor, «y otros son muy conocidos, como el de las Pirámides de Egipto. Por eso, me gustaría abrir el acto a quienes no hayan leído el libro pero les gusten estos temas», señaló Román Huarte.

El autor irunés presentó 'Una carta desde Orión', su primer libro, a finales del año 2015. La novela, publicada bajo el sello de la editorial Atlantis, es una historia que gira en torno a misterios y conspiraciones, con elementos de ciencia ficción y acción.

Programa de encuentros

Oskarbi Kultur Elkartea inauguró hace unos meses este programa de tertulias literarias a cargo de los escritores del colectivo. El estreno del ciclo corrió a cargo de Fernando García, autor de la novela policíaca 'Hiru korapilo', que compartió un encuentro con lectores y público en general. Se prevén próximas citas con más escritores de Oskarbi los próximos meses.