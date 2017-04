Derrota inesperada antes de jugar hoy ante el intratable Barcelona

El Bidasoa-Irun no estaba haciendo más que dar alegrías a sus aficionados durante la segunda vuelta. En Artaleku habían ganado todo lo que tenían que ganar y como visitantes habían sumado puntos en canchas complicadas como la de Puerto Sagunto y Sinfín. Pero no todo iban a ser sonrisas en la segunda mitad del campeonato y el sábado los bidasotarras no pudieron con el Guadalajara en Irun.

Cierto es que el conjunto alcarreño solo tenía un punto menos, que cuenta con uno de los mejores goleadores de la Liga Asobal y que tiene en portería a J.J. Hombrados, pero cuando el Bidasoa juega en Artaleku ante un equipo de su nivel siempre se espera que consiga el triunfo.

Los hombres de Jacobo Cuétara tuvieron el partido en la mano al inicio de la segunda mitad, cuando llegaron a ir ganando por tres goles, pero vieron como los visitantes le daban la vuelta al marcador y se acababan llevando los dos puntos que se pusieron en juego.

Tras haberle ganado en Artaleku a Villa de Aranda, Puente Genil y Huesca y haber cedido solo ante el poderoso Ademar de León, el Guadalajara, mas de dos meses después, profanó el templo amarillo.

Movida parte baja

El Bidasoa-Irun, a pesar de la derrota y de que va a acumular tres partidos seguidos sin sumar, no debe ponerse nervioso. En la parte baja de la clasificación se están dando muchos movimientos, pero los hombres de Jacobo Cuétara no van a pasar ningún apuro para conseguir la permanencia.

Los bidasotarras son décimos con veintiún puntos y siguen teniendo muy cerca a Guadalajara y Atlético Valladolid, que tienen veintidós, y al Huesca, que es séptimo con veinticuatro. Este debe ser el gran objetivo para las cinco últimas jornadas de liga, acabar entre los ocho primeros para ahorrarse una eliminatoria copera la próxima temporada.

Y es que mirar hacia abajo sigue dando tranquilidad, ya que el descenso está a siete puntos. Lo marca el Cangas del Morrazo, que ha dejado como colista al Sinfín con trece. La mano de Zupo Equisoain se está notando en Benidorm, que ya tiene dieciséis y es cuarto por la cola, los mismos que el Villa de Aranda, que dibuja la línea de la salvación.

Además, hay enfrentamientos directos entre estos cuatro equipos en cuatro de las cinco últimas jornadas.

Lo imposible

Así las cosas, y con solo tres días de descanso, el Bidasoa-Irun afrontará esta tarde el partido imposible de cada temporada, ese que le enfrenta al Barcelona en el Palau (20.30).

Los irundarras tienen poco que hacer ante un equipo que lo ha vuelto a ganar todo esta temporada y que solo necesita un punto para proclamarse campeón de la Liga Asobal. Los catalanes lo conseguirán por séptimo curso seguido.