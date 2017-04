La Bona Dea y The Black Moon abren hoy el Txingudi Fest en la sala Tunk!

Cuatro grupos conforman el cartel del Txingudi Fest 2017, cita musical programada en la sala Tunk! para esta Semana Santa. El festival se desarrollará en dos jornadas no consecutivas con una primera cita esta noche y una segunda jornada pasado mañana domingo.

El primer concierto doble lo protagonizarán La Bona Dea y The Black Moon, dos bandas locales que se han ganado a pulso su espacio en la escena musical. Los primeros grabaron su maqueta en 2013 y a comienzos de 2015 publicaron su primer disco. Con ese trabajo como tarjeta de presentación La Bona Dea ha conseguido ampliar sus opciones de ofrecer música en directo y han podido llevar sus temas a muchos lugares fuera de Euskadi. Sin embargo, fue precisamente en casa donde tuvieron una de sus oportunidades más memorables actuando durante las fiestas de San Marcial en la plaza Urdanibia como teloneros de Loquillo.

The Black Moon es el proyecto de algunos veterano músicos locales a los que les picaba el gusanillo del escenario. Sus cinco años de trayectoria desde que empezaron a trabajar juntos avalan el trabajo realizado versionando temas de las décadas de los 60 y 70 de bandas tan míticas como The Shadows, The Animals, The mamas & the papas, Los Brincos, Relámpagos, The Beatles...

Regresa Lee Junior

Para la noche del domingo queda el que seguramente es el plato principal del festival. El músico asturiano Javier Sariego acude a Tunk! como su alter ego Lee Junior para ofrecer un potente directo con un repertorio de bases musicales pregrabadas y guitarra acústica. Con ese acompañamiento, Lee Junior ofrece representativos ejemplos del pop ochentero con versiones de La guardia, Los Rodriguez, Miguel Ríos o Duncan Dhu, entre otros, mas algún clásico del country y algún tema de Elvis Presley.

Para completar la segunda jornada se subirá al escenario Rubio, un cuarteto donostiarra con un sonido propio dentro de una estética sonora cercana al folk-rock. Aunque ya ha habido alguna oportunidad de verlos en directo en la ciudad, Rubio acude el domingo a Tunk! con el aliciente de estar en plena preparación de su segundo disco.

Tanto esta noche como el domingo, la sala anuncia el comienzo de las sesiones a las 20.30 horas. Las entradas cuestan cinco euros cada uno de los días, tanto si se adquieren de forma anticipada como si se compran en taquilla.