«Es momento de hacer punto y aparte porque hay equipo para más»

Nueve jornadas y una sola victoria. La racha es mala. No hay otra definición posible. Los irundarras están teniendo problemas para ganar, derivados de los problemas que están teniendo para ver puerta y para cerrar la suya. En la última jornada disputada, en Urritxe y contra el Amorebieta, tres goles en contra, al igual que pasara en los encuentros ante el Navalcarnero y el San Sebastián de los Reyes. El equipo solo ha sumado siete de los veintisiete últimos puntos que se han puesto en juego, ha recibido catorce goles y ha marcado cinco.

Desde fuera se puede ver el fútbol de una manera muy diferente a cómo se ve desde dentro, por lo que siempre es bueno pulsar la opinión del vestuario. Aimar Sagastibeltza es un peso pesado en la plantilla del Real Unión, cumple su cuarta temporada en las filas unionista y es uno de los capitanes. El leitzarra no se esconde y da sin problemas su opinión sobre lo que está pasando.

Preguntado por el partido en Urritxe apunta que «no estamos en un buen momento, ni de juego ni de resultados. Antes del encuentro estábamos muy concienciados de hacer un buen partido y darle la vuelta a la situación, pero desde el primer momento estuvimos incómodos y el Amorebieta nos metió en nuestro campo. En una jugada de estrategia nos metieron el primero y luego fue todo cuesta arriba».

«No estamos finos de cara a gol, concedemos mucho atrás... Es un cúmulo de razones lo que provoca esto»



«Ha sido duro perder en Urritxe porque teníamos ilusiones puestas en sacar los tres puntos en juego»

El Real Unión tenía una gran oportunidad de romper su mala racha con la visita a un equipo que está en puestos de descenso, pero no lo consiguió. «Fue un momento duro. Todo el equipo lo hemos pasado mal por esta derrota porque teníamos ilusiones puestas en sacar los tres puntos. Pero no hicimos un buen partido, no sacamos el resultado y el mazazo fue duro. Al menos tenemos claro que el fútbol tiene algo bueno, y es que rápidamente se le puede dar la vuelta a una mala racha y para ello tenemos ahora dos partidos importantes».

Después de los buenos meses iniciales del equipo irundarra, lo que todo el mundo se pregunta es qué le ha pasado al Real Unión. Aimar tiene claro que «hay varias razones. Los rivales nos están haciendo mucho daño en la estrategia, nos está costando sacar el balón más de lo normal, no estamos finos de cara a portería rival y estamos concediendo mucho en defensa. No pondría ninguna razón por encima de la otra, es un cúmulo de circunstancias lo que está provocando esto. Es momento de hacer punto y aparte porque tenemos equipo para más».

Décima posición

El cuadro txuribeltz ha caído a la décima posición, aunque sigue teniendo a tiro los puestos de play-off, que los marca el Fuenlabrada con 37 puntos, tres más de los que han sumado los de Irun hasta el momento. Tercero es el Toledo con 39, segundo el Leioa con 40 y el Albacete sigue líder con 47. Eso sí, el escaso botín cosechado en las últimas jornadas ha provocado que la zona peligrosa se acerque y que la promoción de descenso esté a solo cinco.

El defensa de Leitza asegura que «si soy sincero, cuando perdemos no miro la clasificación. Lo que tenemos claro es que tenemos que sacar muchos puntos y en vez de marearnos con la clasificación, lo que tenemos que hacer es reaccionar pasando de ronda en la Copa Federación, que nos hace mucha ilusión, y ganándole al Gernika».

Aimar Sagastibeltza es consciente de que la situación no es buena y de que toca reaccionar, pero también deja muy claro que «vamos a salir de esta, así que tenemos que estar tranquilos. Los resultados llevan a pensar negativamente sobre el equipo y a que le demos muchas vueltas a la cabeza, pero se dramatiza demasiado. Nosotros tenemos fe en nuestras posibilidades y estamos convencidos de que vamos a ser capaces de hacer un gran final de temporada. No tengo duda de que vamos a ir a por ello».