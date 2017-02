Espacio para los escritores de la comarca del Bidasoa

En muchas de las librerías citadas los escritores de la comarca del Bidasoa tienen un espacio especial: en la librería Jaizkibel José Luis Cueto les ha reservado un lugar destacado en el escaparate. «Tengo una sección dedicada a ellos. Empecé con el libro de Fernando García, que es del barrio, después vino también Itziar Sistiaga... Y ahora, como están agrupados en una asociación», Oskarbi, «se han ido pasando por la tienda, con toda la ilusión para sacar adelante sus libros. Yo no escribo libros pero sí he hecho alguna cosa para una revista, y sé lo que cuesta. Apoyarles es una manera de incentivar que la gente escriba, y también de que los clientes compren. Muchos lectores se han animado a comprar sus libros al ser escritores de la comarca». En la librería Patri se pueden encontrar los títulos de «Román Huarte, Noelia Lorenzo, Sonia Hernández... Al ver que son escritores de la comarca hay gente que se anima a comprar sus libros, antes que elegir a otro autor nacional», explica Patricia Rodríguez. También en Kiosco 33 pueden encontrarse algunos de los títulos de escritores locales: «'In vino veritas', de Virginia Gasull, me encantó», afirma Manuel Hernández. «En los últimos tiempos han salido un montón de libros de autores de aquí, sobre todo novelas de intriga... Aunque también está el de Virginia Gil, 'En la calle Mayor', que es de fantasía, o 'El txibilito de Nollaig, de Ken Byrne, que es una novela histórica», comenta mientras señala dichos títulos, colocados en una estantería. «Hay que apoyar a la gente de aquí. Además, son libros que han gustado», subraya.