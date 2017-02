«El debut contra Naturhouse y con Artaleku lleno fue una pasada»

La cantera del Bidasoa-Irun sigue dando sus frutos. Es el caso del irundarra Jaime Mancisidor, que a sus dieciséis años está viviendo una temporada de ensueño. Su equipo es el juvenil Liga Vasca, pero ya sabe lo que es debutar en la Liga Asobal y recientemente se ha colgado la medalla de plata con la selección de España promesas en el mundialito que se ha disputado en Francia en paralelo al mundial absoluto. Es zurdo, mide 183 centímetros y su puesto habitual es el de lateral derecho, pero con los Hispanos y con el primer equipo ha jugado de extremo.

Ha llegado hace nada de Francia de jugar con la selección. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Ha sido todo una pasada. Cuando llegamos vimos que éramos los más pequeños, todos los rivales eran muy grandes, pero cuando empezamos a jugar vimos que éramos los más jugones. Llegamos a la final, que fue contra Alemania en el Accor Arena, donde se jugó también la final del mundial absoluto. Empezamos ganando, pero sacaron a un portero de 2,02 que entrena con el Flensburg y nos paró todo.

La final se perdió, pero una plata no está mal...

En el momento te quedas fatal, pero luego te das cuenta de lo importante que es una medalla.

El mundialito ha sido de momento lo máximo, pero ¿cómo llega hasta allí?

En mi segundo año de infantil me vieron en un campeonato de España con Euskadi y me llamaron por primera vez. Desde entonces he ido casi todos los veranos. En este último fui a una primera selección en Burgos, en la que estábamos treinta, y luego a un torneo en Avilés. Me salieron las cosas bien y me llamaron también para ir a Francia, donde también he acabado satisfecho con lo que he hecho.

Y todo gracias al buen trabajo en el Bidasoa...

Estoy pudiendo entrenar con el primer equipo y eso te da mucho. En los entrenamientos me toca lanzar a Pedja y Zubiria, que son dos grandes porteros, y luego cuando juego en mi categoría me enfrento a buenos porteros también, pero no es lo mismo.

Y no solo entrenamientos, también ha debutado con el primer equipo y contra el Naturhouse.

Fernando Bolea me dijo dos semanas antes del play-off para entrenar con ellos y ni me lo creía. Y en verano Jacobo me llamó para decirme que contaba conmigo para la pretemporada. Fui a León, donde no jugué, algo normal porque el partido estaba apretado y me hubiera tocado defender a Juanín, y debuté contra Naturhouse.

Pudo realizar dos tiros a Gurutz y se atrevió con un fuerteflojo...

Estaba Artaleku lleno, fue una pasada, pero se me encogió el brazo. Salté dos veces y no veía nada. No tenía que haber hecho ese lanzamiento, pero me ha valido para aprender. No voy a tirar más fuerteflojos en Asobal (risas).

¿Y ahora?

Lo primero es seguir estudiando, estoy en bachiller y quiero estudiar IVEF, pero si se puede claro que me gustaría dar el salto al primer equipo. Eso sí, paso a paso.

Echemos la vista ahora hacia atrás. ¿Cuándo empezó a jugar?

Yo jugaba a fútbol, era lo que más me gustaba, pero con el deporte escolar disputé el Memorial De la Puente y me llamó el Bidasoa. Dejé el fútbol y hasta ahora.

Y de la prolífica cantera de El Pilar. ¡Como Cavero!

No se qué pasa con El Pilar, pero Cavero es un ejemplo y quiero seguir sus pasos.