«Jugar en Irun es muy especial»

Hacer números es difícil en una liga tan igualada como la Asobal, pero la teoría dice que para alcanzar la permanencia suelen ser necesarios veinte puntos. El Bidasoa-Irun va a comenzar la segunda vuelta con once, cuatro de renta sobre el descenso y recibiendo esta tarde en Artaleku, a partir de las cinco y en directo por Movistar, al Villa de Aranda, con el que está empatado en la clasificación.

No se trata de un encuentro vital, pero sí es un partido importante. Artaleku tiene que ser el de las grandes citas porque los dos puntos que se van a poner en juego no se pueden escapar. Sumar los dos puntos que se van a poner en juego supondría dar un gran paso hacia la permanencia.

Y es que además de la repercusión que tendría a nivel clasificatorio, la victoria le daría una buena dosis de moral y de calma al equipo entrenado por Jacobo Cuétara. Supondría ir a Santander sin ningún tipo de presión para jugar contra el Sinfín, no agobiarse para los partidos contra Ademar, Naturhouse y Puerto Sagunto, ante los que cualquier botín sería bien recibido, y llegar al último encuentro previo a la Copa, el que se jugará en Artaleku ante el Puente Genil, con el objetivo de la permanencia a un par de victorias. Ganar hoy supone mucho.

No solo estarán en juego los dos puntos, ya que en las segundas vueltas empieza a tomar valor el golaveraje. El partido de la primera vuelta acabó 28-25. Ahí también hay lucha.

Viejo amigo

El Bidasoa-Irun recibirá hoy a un Villa de Aranda en el que juega un viejo amigo de la afición amarilla, el irundarra Iker Antonio. 'Koto' se formó en la cantera bidasotarra y ha jugado en el primer equipo en dos etapas diferentes. Además de pasar por otros conjuntos como Grupo Covadonga, Anaitasuna o Guadalajara.

Iker Antonio fichó este verano por el conjunto arandino, aunque ya había disputado dos temporadas con su actual equipo. Cuenta que «en lo personal estoy muy contento. Ya conocía Aranda y había estado muy a gusto. En lo deportivo empezamos muy bien, pero nos hemos ido diluyendo. Ahora buscamos ser más regulares».

Del enfrentamiento contra el Bidasoa tiene claro que «es un partido importante ante un rival directo y queremos puntuar porque queremos escapar de la parte baja. Creo que el encuentro será similar al de la primera vuelta, muy igualado. Algún equipo podría conseguir rentas importantes, pero creo que no se va a decidir hasta el final. Los dos equipos planteamos defensas muy diferentes y el equipo que mejor interprete el partido en defensa tendrá mucho ganado».

Y lo que no puede esconder es que «jugar en Irun es muy especial. No me ha tocado hacerlo en muchas ocasiones como visitante y las sensaciones son completamente diferentes a la de cualquier otro partido fuera. El Bidasoa tiene una plantilla muy buena y creo que va a ir a más».