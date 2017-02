El alcalde pide a los grupos debatir «sobre el objetivo compartido, que es que tengamos las cláusulas sociales»

El alcalde, José Antonio Santano, intervino ayer en el debate sobre el reglamento para sistematizar las cláusulas sociales que han mantenido esta semana el Gobierno local y los grupos SPI y Bildu. «Lo importante es el objetivo que compartimos todos, que es que podamos incorporar una vertiente social, laboral y medioambiental de forma sistemática a todos los contratos del ayuntamiento», señaló.

Advirtió que una norma de este perfil «no se resuelve sólo con opiniones políticas. Hay pocas experiencias al respecto. En Euskadi, sólo Vitoria tiene algo y es una guía; fuera, se cuentan con los dedos de las manos. Esto es así porque han sido cambios legislativos, en Europa y en España, los que recientemente han abierto la puerta. Detrás de cada paso que se da, suele haber recursos administrativos de las empresas, incluso ante los tribunales». Explicó así que la propuesta de Irun se haya basado en la Instrucción de Castilla La Mancha, «que ya tiene garantías jurídicas», sobre la que luego «el equipo redactor añadió ideas de Vitoria, de Madrid y de varios sitios más, aunque como digo, no hay muchas referencias». También señaló que «desde el Gobierno local y desde las direcciones de las áreas municipales se hicieron propuestas que también se incorporaron, así como elementos de una propuesta que hizo ELA».

Seguir avanzando

Según el alcalde, «una vez que con todo eso tuvimos un borrador, el 16 de diciembre se lo presentamos a los grupos en una Junta de Portavoces. El 25 de enero, en otra Junta de Portavoces, como no había aportaciones, remitimos el borrador (sigue siendo un documento abierto al debate y los cambios) a los sindicatos, un compromiso que teníamos». Remarcó que «eso no quiere decir que los grupos no puedan hacer aportaciones ahora. Hubiéramos preferido contar con ellas antes de mandar el documento a los sindicatos, pero si llegan propuestas interesantes que mejoren el texto, sea de los sindicatos o de los grupos, claro que las incorporaremos. Creo que lo que queremos todos es tener la instrucción de las cláusulas sociales y que sea la mejor posible».

Para lograrlo, «tenemos que debatir de contenidos y no tanto de plazos y otras cuestiones». Aún y todo, recordó que los grupos tienen el borrador desde «hace mes y medio y seguimos esperando sus aportaciones».