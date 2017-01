El Unión no encuentra la continuidad necesaria para estar con los mejores

El Real Unión va por el mal camino. El sendero elegido no le va a llevar ningún lado. Cierto es que el destino se sigue viendo a través de este recorrido, pero tras un par de curvas más, el equipo se habrá perdido. Los resultados no están acompañando a los de Irun en los dos últimos meses de competición y deben tomarse un respiro, volver a mirar el mapa y reconducir la marcha. Los números no están siendo buenos, eso es algo que no se puede discutir, pero en todo esto hay algo positivo que se puede rescatar. El Real Unión está a tiempo de corregir el rumbo.

El último mal paso dado por el cuadro txuribeltz tuvo lugar el domingo en el Carlos Belmonte. No se puede pasar por alto que los hombres de Asier Santana se enfrentaron al líder del grupo segundo, el Albacete, pero las matemáticas solo entienden de números y lo que hicieron los de Irun fue volverse de vacío. 2-0 acabó un encuentro en el que no jugaron Mikel Alonso, que se quedó en el banquillo, ni Jorge Galán, fuera de la lista por acumulación de tarjetas. Fue Mujika el que ocupó el lugar del delantero navarro, mientras que Thaylor saltó al terreno de juego tras el descanso.

Perder en tierras manchegas y ante un líder tan sólido como el Albacete podría entrar dentro de lo asumible, pero lo cierto es que la derrota no hace más que engordar una tendencia que hay que cambiar. Y es que para estar entre los cuatro mejores de la clasificación y disputar el play-off, hace falta continuidad en los resultados, algo que el Real Unión no está encontrando.

El 2-0 en Albacete supone el octavo encuentro con una sola victoria para el equipo de Irun. Después de sumar tres triunfos seguidos ante Bilbao Athletic, Barakaldo y Sestao, los unionistas se han estancado.

Desde entonces acumulan tres derrotas, cuatro empates y un solo triunfo, ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas. El balance de goles a favor y en contra también es preocupante. Cinco han marcado y once han recibido.

Los números están sobre la mesa. No son buenos y a partir de ahora toca mejorarlos. Al menos la clasificación, sigue sin agobiar.

Puntos de play-off

Después de veintitrés jornadas disputadas, el Real Unión se mantiene en quinta posición con 34 puntos. Son los mismos que ha sumado el Bilbao Athletic, que es cuarto y marca la zona de play-off. Cinco puntos por encima están el Leioa y el Toledo, segundo y tercero, y el Albacete sigue destacado con 46. El liderato es casi imposible, pero los txuribeltz siguen metidos de lleno en la pelea por una de las cuatro primeras posiciones.

El problema es que la igualdad sigue siendo máxima y hay otros siete equipos en disposición de asaltar la zona de privilegio. Gernika y Fuenlabrada también tienen 34 puntos, Castilla y Rayo Majadahonda 33, Barakaldo 32 y Real Sociedad B y Arenas 31. Casi nada.

No es la primera vez que el Real Unión sufre un bajón de estas características. Lo mismo pasó en los compases finales de las dos anteriores temporadas. Si el mal momento acaba pronto y el curso finaliza con buenos resultados, los irundarras pelearán por el ascenso.