La Banda se estrena con baile

El vals, el pasodoble, el bolero, el jazz, el tango y el cha-cha-cha son algunos de los estilos musicales incluidos en el programa del concierto que la Banda Ciudad de Irun ofrecerá esta tarde, a partir de las 20.00 horas, el Centro Cultural Amaia. La actuación de los músicos irá acompañada de un espectáculo de baile protagonizado por alumnos y profesores de la escuela irunesa 22 Academy.

EL CONCIERTO Intérpretes. Banda de Música Ciudad de Irun, dirigida por Garikoitz González Munduate y profesores y alumnos de 22 Academy. Programa. 'El Relicario' (Padilla); 'Waltz Nº 2' (Shostakovich); 'New York, New York' (Kander/Ebb); 'Libertango' (Piazzola); 'American Patriot' (Meacham); 'España cañí' (Marquina); 'West side story' (Bernstein); 'Little Brown Jug' (Eastburn); 'Pennsylvania 6-5000' (Gray); 'Dos Cruces' (Larrea); 'Rock around the clock' (Freedman/Nnight); 'Tico-tico' (Abreu); 'In the mood' (Garland). Escenario. Centro Cultural Amaia, hoy sábado, a las 20.00 horas. Entrada gratuita con invitación. Las invitaciones de la Oficina de Turismo se han agotado, pero quedan cien en la taquilla del auditorio.

El director de la Banda, Garikoitz González Munduate y los profesores de la academia de danza Josune Gurruchaga, Sheila Gurruchaga y Jon Menor han elaborado conjuntamente el programa de este novedoso espectáculo, «con el que inauguramos el año de conciertos en el Amaia», señaba Garikotz González. «En alguna ocasión, en verano, habíamos coincidido en la plaza del Ensanche con los bailarines de 22 Academy, pero ésta es la primera vez que nos hemos unido para ofrecer al público un espectáculo conjunto de baile y música en directo».

Josune Gurruchaga aseguraba que los profesores y alumnos de 22 Academy están «muy ilusionados y contentos por que la Banda de Música Ciudad de Irun haya contado con nosotros para este concierto. Nos habían visto bailar y nos llamaron para preparar esta actuación, que aceptamos encantados. Entre profesores y alumnos, vamos a ser alrededor de 70 bailarines, jóvenes y adultos, los que saldremos al escenario. Vamos a bailar estilos de música muy variados, algunos en pareja y otros con diferentes coreografías».

Los profesores de la joven academia de danza, ubicada en la calle Bartolomé de Urdinso, enviaron al director de la banda «un listado con los distintos tipos de bailes que hacen en la escuela», explica Garikoitz González. «Yo busqué, en cada estilo, una obra que estuviese adaptada a banda. Les envié las obras, vinieron a nuestro lugar de ensayo, la Capilla de La Milagrosa, a escucharlas y lo grabamos. Ellos han ensayado con las grabaciones. El martes hicimos un ensayo que fue muy bien y hoy (por ayer) tenemos el ensayo general».

Para la elaboración del programa de hoy, director y profesores de baile se decidieron «por una gama muy amplia de estilos, porque el público va a ser variado. Tenemos vals, jazz, bolero, pasodobles... todas piezas muy conocidas. Los músicos tocamos dos obras solos, una de ellas una selección de 'West side story' y las demás, en conjunto con los bailarines».

La disposición sobre el escenario del Amaia de los participantes en el espectáculo no ha sido fácil. «Cuando la Banda actúa sola, solemos ocupar todo el espacio y para este concierto hemos tenido que dejar hueco a los bailarines, así que los músicos estamos contra la pared, un poco como sardinas en lata, pero nos hemos arreglado bien».

En los últimos años, la Banda de Música Ciudad de Irun viene ofreciendo diferentes conciertos con un plus de novedad añadido. La actuación inaugural de 2017, que tendrá lugar esta tarde en el Centro Cultural Amaia, no va a ser la única que llegue con sorpresas. Para los días 4 y 26 de marzo ya están programados dos conciertos, «que también serán especiales. Todavía no puedo adelantar nada, pero sí puedo decir que vamos a ver a la Banda haciendo cosas que no se habían hecho», añadía Garikoitz González.

Público nuevo

Los conciertos especiales motivan «tanto a los músicos como a los espectadores», comentaba el director de la Banda. «Además, creemos que es una forma de captar público nuevo. Por ejemplo, para este primer concierto sabemos que vendrá público específico de los bailarines y esperamos que algunas de esas personas vengan a escuchar a la Banda en otras ocasiones».

Al margen de los conciertos que ofrecerá este año en la ciudad, la Banda de Música de Irun tiene también previstas actuaciones en San Sebastián, ya que son numerosas las ocasiones en las que la capital guipuzcoana requiere su presencia. Tras su participación en la Semana Grande y en la Tamborrada, los músicos irundarras ya se están preparando para acompañar en Donostia a los Caldereros.