El irunés Telmo Sanz gana el concurso del cartel de Carnaval

'Nekazari jauna' abre paso al Carnaval en Irun. El cartel firmado por el joven irundarra Telmo Sanz Alchu ha ganado el concurso convocado por el área de Cultura y anunciará los festejos de febrero.

El ganador del certamen, sin embargo, vivirá estos Carnavales desde la distancia: el joven de 22 años está actualmente en Eslovaquia con una beca Erasmus, cursando el cuarto curso de Química. Los últimos años ha estudiado en la Universidad de Zaragoza y, en su etapa escolar, en los centros Toki Alai y La Salle de Irun. Desde la ciudad de Kosice, Telmo Sanz comenta que «me da pena no estar en Carnavales con mis amigos para invitarles a algo y celebrarlo. Lo único bueno de perdérmelos es que estoy a salvo de críticas», bromea.

A la hora de diseñar su cartel, el joven se ha inspirado «en la gente que conduce las carrozas, que suelen ser menos protagonista, para que se hagan ver más». Y como no podía ser de otra forma tratándose de las fiestas de Carnaval, aportando al cartel un «tono humorístico». Si bien estudia Química, a Telmo el dibujo le ha atraído desde siempre. Comenzó a preparar 'Nekazari jauna' en Kosice, donde está desde septiembre y, aprovechando un breve regreso a Irun durante las vacaciones de Navidad, lo terminó y envió al concurso. «La verdad que no sabía qué esperarme, tampoco pasaba nada si no ganaba. A mí me gustaba el cartel y para mí eso era lo importante», asegura Telmo Sanz, si bien reconoce que intimida un poco el saber que su obra se exhibirá próximamente por todo Irun.

El joven suele disfrutar de las fiestas de Carnaval, «la verdad es que sí que me gusta disfrazarme, pero tampoco pienso mucho en el disfraz ni me rompo la cabeza eligiendo uno». Aún no sabe si podrá celebrar los Carnavales en Kosice, «no sé aún si celebran demasiado estas fiestas, porque no hay movimiento por aquí, y el clima es muy frío como para estar mucho tiempo en la calle en esta época. Sí estuve en Halloween, que celebraron poco», explica Telmo Sanz.

Áccesit para Iñaki Fernández

El jurado del concurso ha estado compuesto por representantes de comparsas que toman parte en el desfile: Gazte Landetza, Anma, My Dance Studio, Academia de Danza Ainhoa, Gautxori, AMPA Irungo La Salle, AMPA El Pilar, Belaskoenea, AMPA San Vicente de Paúl, Santiagoko Deabruak, AMPA Elatzeta, Jazz Arte, Txorimaloak Soinu Taldea, y AMPA Toki Alai.

El certamen ha concedido un áccesit que ha recaído en Iñaki Fernández, por su cartel 'Irungo Inauteriak'. Una selección de los 23 trabajos presentados al concurso se expondrá del 10 al 26 de febrero en el Centro Cultural Amaia.