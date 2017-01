Atascados en la quinta plaza

El Real Unión no consigue encadenar buenos resultados y eso le está privando de encaramarse a los puestos de play-off. Cierto es que los irundarras están metidos de lleno en la pelea por una de las cuatro primeras plazas, pero necesitan dar otro paso al frente.

Después de ganarle al Real Madrid Castilla en Valdebebas, los hombres de Asier Santanta tenían una buena oportunidad para sumar un segundo triunfo consecutivo, ya que recibían a la Real Sociedad B en el Stadium Gal, pero no pudieron pasar del empate.

El filial realista fue muy superior durante los primeros cincuenta minutos y pudo golear a los de Irun, pero el 0-2 no les fue suficiente y los txuribeltz pudieron empatar y estuvieron a punto de darle la vuelta al marcador. Dani Estrada, que se estrenó como goleador, y Aimar Sagastibeltza fueron los autores de los tantos unionistas.

Los de Irun, que llevan siete jornadas sin poder encadenar dos triunfos seguidos, ocupan la quinta posición en la tabla con 34 puntos, los mismos que tiene el Bilbao Athletic, que es cuarto y marca la zona de play-off. Un puesto más arriba está el Leioa con 36, tercero es el Toledo con 39 y el líder sigue siendo el Albacete, que ya se ha ido a los 43. Los manchegos serán el próximo rival del Real Unión, el domingo a las cinco en el Carlos Belmonte.

«Quiero subir con el equipo»

El último partido liguero, además de dejar el primer gol como unionista de Dani Estrada, permitió a la afición del conjunto irundarra ver en directo al último fichaje del equipo, Thaylor Lubanzadio. El nuevo jugador unionista saltó al terreno de juego en el minuto 54, con el 0-2 en el marcador.

Thaylor, al hablar de las primeras impresiones que le está dejando el Real Unión, cuenta que «todo está pasando muy rápido. Llegué un viernes y el sábado ya estaba con el equipo debutando en Valdebebas. De momento veo al equipo muy bien, ya que a pesar de que hemos empezado perdiendo los dos últimos partidos, no nos hemos venido abajo y hemos conseguido remontar».

Del choque contra el Sanse explica que «la primera parte fue un poco fría, no supimos cómo atacarles, pero luego fuimos a mejor. A partir del gol la inercia fue muy positiva y estuvimos muy cerca de remontar. Si el partido llega a durar un poco más, lo hubiéramos conseguido. Viendo como fue el choque el punto es bueno, pero antes de que comenzara pensábamos en ganar».

Precisamente fue Thaylor el protagonista de una de las jugadas en las que pudo caer el tercero, pero no se entendió con Estrada y se estorbaron a la hora del remate. El unionista bromea diciendo que «vi cerca el remate y el gol. Yo le grité, pero como soy nuevo todavía no conoce mi voz y no me escuchó».

En el plano más personal, la última incorporación txuribeltz también se refiere a las razones que le han empujado a llegar a Irun. «En el Logroñés empecé jugando, pero se fue Pouso y el nuevo entrenador no contaba conmigo y el último mes y medio no estaba jugando. Entonces buscamos una salida, me llamó Eneko Romo y no tuve ninguna duda. No me lo pensé dos veces. Ya me han dicho que llevaban dos años intentando que viniera, pero bueno, ya estoy aquí».

Y cuando se le pregunta por los objetivos que se marca, lo tiene claro. «Quiero ascender con el equipo. Jugar el play-off es el objetivo y queremos subir. En lo personal espero aportar fuerza, velocidad y gol, que es lo que el equipo necesita. También asistencias. Y me da igual jugar en banda o de '9'».