Ya está en marcha el pelotón ciclista

Más de uno ni se habrá enterado, a algunos el ciclismo no les interesa hasta que llega el Tour de Francia, pero lo cierto es que la temporada ciclista ya ha empezado. Y en este mundo tan globalizado y de cuya expansión tampoco escapa este deporte, el debut ha sido en un lugar tan remoto como Australia, al que seguirá Argentina.

En nuestras antípodas se encuentra actualmente Patxi Vila, director deportivo del Bora-Hansgrohe, disputando el Tour Down Under. Para el beratarra, afincado en Hondarribia, es la primera visita a Australia y no es esa la única novedad que está conociendo últimamente.

Vila estuvo dos años como director deportivo del Tinkoff y ahora está en el equipo alemán recién ascendido a la máxima categoría. Cuenta que «Tinkoff iba a cerrar la persiana y 2016 fue un año muy duro en el sentido de que todo el mundo en el equipo sabía que tenía que buscarse una salida. Por suerte yo tenía varias opciones y, después de mucho meditarlo, me decidí por el Bora-Hansgrohe».

Reconoce el beratarra que «no era la opción más segura, ni en la que más dinero iba a ganar, ni la más lógica o la que hubiera tomado la mayoría... pero seguí mis impulsos y estoy metido en una nueva aventura, incierta y bonita».

El Bora-Hansgrohe era un equipo pequeño que está en crecimiento y se estrena en el Pro Tour. «El cambio es grande y en la evolución del equipo hay que hacer mucho trabajo, pero eso es lo que me motiva». También el hecho de que en el equipo está Peter Sagan, doble campeón del mundo y fuera de serie, de cuya preparación se encarga Vila.

Segundo año de Garate

Para Juanma Garate es el segundo año como director deportivo y sigue en el Cannondale-Drapac, equipo que le dio la oportunidad un año después de haber colgado la bicicleta.

En 2016 Garate adoptó un nuevo rol en el que «me llevé bastante sorpresa. Como corredor desconoces muchas de las cosas que hay detrás. Sí sabes que hay un trabajo, pero no te das cuenta de lo que es hasta que no lo ves. Ahora, conociendo el trabajo del director deportivo, me gustaría dar marcha atrás y agradecer a tanta gente, cuyo trabajo igual no valoré como es debido en su tiempo».

El paso de la bici al coche fue sencillo para el irundarra. «Me sentí cómodo, porque tenía muy reciente la función del corredor y les comprendo muy bien en cada momento. De hecho, algunos directores del equipo me dicen que no debo empatizar tanto con los corredores. La verdad es que cuando estás en un grupo tan grande no puedes contentar a todos, es mejor no intentarlo».

De cara a este 2017 el cuerpo técnico del Cannondale-Drapac ha sufrido tres bajas, por lo que «han entrado dos nuevos directores pero yo voy a tener más responsabilidad. En poco tiempo paso de ser el novato a tener que tirar del carro con otros».

Su calendario empezará en la Vuelta a Andalucía y seguirá con Volta a Catalunya, GP Indurain y Vuelta a Euskadi, el trío Amstel-Flecha-Lieja y medio Giro de Italia. Después volverá con la Clásica San Sebastián, la Vuelta a España y alguna carrera en el tramo final. «A veces seré segundo director y otras, por ejemplo en la Vuelta a España, primero». En total, 95 días de carrera que parecen casi tantos como los de un ciclista, aunque apunta Garate que «he consensuado el calendario con el equipo sin querer abusar de días fuera de casa. ¡Ya pasé muchos siendo ciclista!».