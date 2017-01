Los viajes en los autobuses urbanos crecieron en 2016 hasta 1,6 millones

Las líneas de autobús urbanas marcaron el año pasado su cifra máxima de usos hasta ahora. Con un total de 1.637.206, la cifra de billetes expedidos aumentó un 2,86% respecto a 2015, lo que se traduce en 46.778 usos más. La delegada de Movilidad, Cristina Laborda, dio a conocer ayer los datos subrayando que «un año más, hemos registrado un nuevo récord».

NÚMERO DE VIAJES Líneas urbanas L1 Zaisa-Hospital 1.185.095 L2 Centro-Ventas 363.240 L3 Artia-Centro-Olaberria 84.865 Gautxori 4.006 Otros servicios Transporte rural a demanda 5.103 Mugi Transbordos 72.663

La presentación de los datos de 2016 tuvo lugar junto a la parada de autobuses de Fermín Calbetón, «el punto que representa los cambios que introdujimos en 2012. Todas las líneas de transporte urbano de la ciudad se juntan aquí, un espacio que a lo largo de 2016 hemos renovado», recordó Cristina Laborda. A raíz de esos cambios realizados hace cinco años «hemos tenido una línea ascendente en el uso de los autobuses. En 2015 marcamos otro récord», cuando se registraron 1.590.428 viajes. «Entre todos los que día a día decidimos dejar el coche y movernos andando o en transporte público, estamos haciendo de Irun una ciudad más sostenible».

La L1, la línea mayoritaria

La delegada de Movilidad subrayó que el crecimiento se ha producido prácticamente en todas las líneas: la L1 (Zaisa-Behobia), «la transversal de la ciudad», aglutinó al grueso de los viajeros con 1.185.095 usos, 22.709 más que en 2015 o un incremento de casi el 2%. Porcentualmente la L2 (Centro-Ventas) experimentó un incremento mayor en su número de viajeros: se utilizó un 5,25% más, alcanzando los 363.240 usos. La L3 (Artia-Centro-Olaberria) aumentó su uso en un 6%, alcanzando los 84.865 viajes.

«El único que no ha crecido es el Gautxori, el autobús nocturno de los fines de semana y algunos días festivos, como en sanmarciales», indicó Cristina Laborda. En este caso, el Gautxori tuvo 4.006 usos, registrando un descenso del 2,6% respecto a 2015. La delegada de Movilidad señaló, no obstante, que «vamos a seguir manteniéndo este servicio» en las mismas condiciones que hasta ahora, «porque creemos que el Gautxori cumple una función importante: está pensado para que la gente que sale los fines de semana por la noche no tenga que usar el coche para volver a casa».

Cristina Laborda se refirió también al servicio de transporte rural a demanda, que coordina Behemendi «y que pusimos en marcha hace tres años». Sin embargo, 2016 fue el primer año en que funcionó de forma ininterrumpida durante los doce meses, ya que «anteriormente, en el mes de agosto no se ofrecía el transporte. A petición de los usuarios, lo hemos ampliado. Para nosotros es un servicio muy importante, ya que supone que cualquier irunés, aunque viva en la zona rural, puede tener transporte público a su disposición», subrayó la delegada. El transporte rural a demanda fue utilizado en 1.000 ocasiones más que en 2015, registrando 5.103 usos. «No son cifras muy grandes, pero este es un servicio importante», afirmó Cristina Laborda.

La delegada de Movilidad aseguró que los cambios emprendidos en las líneas urbanas hace unos años han permitido que estas «se adapten a las necesidades de la ciudadanía. Y sobre todo, creo que tiene mucha importancia la puesta en marcha de la txartela Mugi». Cristina Laborda recordó que esta tarjeta ofrece descuentos y permite realizar transbordos entre «los medios de transportes públicos del territorio, a excepción de Renfe». El número de transbordos «sigue subiendo, y ya superamos los 70.000 anuales entre Irunbus y Euskotren o Lurraldebus». Concretamente, en 2016 se registraron 72.663. «Cada vez es mayor el número de personas que utilizan la tarjeta Mugi: ahora mismo, el 80% de los usuarios de transporte público urbano la usan».

Información actualizada

Por otra parte, la delegada anunció que se están renovando los planos que informan sobre horarios y recorridos en las paradas de la ciudad. Esta actualización de la información «se ha retrasado un poco más de lo que hubiéramos querido por los últimos cambios que ha tenido Lurraldebus en la E25 y las líneas nocturnas. Ha habido que esperar para poder poner la información actualizada y correcta». Asimismo, Cristina Laborda señaló que «en el último mes hemos instalado nuevas marquesinas en paradas en las que no había, y nos quedan otro par pentiendes» que se colocarán próximamente.