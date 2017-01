Ainhoa Muñoz Osés (sitemola.com): «El elefante escurridor ha sido un éxito absoluto estas navidades»

Manifiesto de intenciones: no buscamos estropear los regalos navideños de nadie, pero si no habéis acertado puede que sea porque no habéis buscado en 'sitemola.com'. El sitio web, ya solo por el nombre, te acerca a encontrar el regalo perfecto. No importa que sea para tu ama, tu primo segundo de Eibar, ese amigo friki al que nadie comprende o la sibarita de tu tía Karmele. 'Sitemola.com' solo tiene cosas que molan, y mucho. Tal vez sea porque su responsable, Ainhoa Muñoz, también mola mucho y le gustan las cosas que molan.

-Otra declaración de intenciones: esta entrevista tiene que molar.

-¡Vale! Lo intentaré, aunque me pillas un poco destemplada... Creo que estoy algo 'pocha'.

-¿Hay regalos para griposos en 'sitemola.com'?

-(Risas) De momento no, pero es una idea. En la web hay regalos para gente muy diferente: fashionistas, fiesteros, gamers, viajeros, life-lovers...

-Life-lovers (amantes de la vida), ¡me encanta!

-Sólo un amante de la vida querría tener un revistero con forma de furgoneta VAN.

-Y solo un 'gamer' de verdad tendría en su baño un jabón Pokemon.

-¡Efectivamente! La duda sería si elegirlo en rojo o en azul, tenemos los dos colores.

-Así es, lo difícil es elegir. En 'sitemola.com' todo mola, ¿no?

-Lo intento. Busco las cosas más curiosas y 'molonas', sí.

-La pregunta del millón. ¿De dónde salen tantas cosas que molan?

-No eres la primera que me lo pregunta. No voy a decir que sea fácil, seleccionar cosas que puedan gustar es difícil. El truco está en que existen ferias de regalos en las que poder conocer proveedores y objetos curiosos u originales.

-¿Cómo te adentras en este mundo de regalos originales?

-¡Uy! Esa es una historia un poco larga. Yo soy, bueno, era, diseñadora gráfica.

-Háblame de la Ainhoa anterior a 'sitemola.com'...

-Pues he trabajado muchos años como diseñadora gráfica, sobre todo en el mundo web. Perdí mi trabajo y fue entonces cuando me senté a pensar qué es lo que quería hacer.

-¿A pensar cosas que molan?

-Algo así, a pensar cosas para hacer. Quería ser madre, pero también quería un trabajo que me permitiese serlo. No quería estar parada.

-¿La conciliación fue el punto de partida?

-Más o menos. Quería trabajar para mí, eso lo tenía claro.

-¿También la tienda online?

-¡Qué va! Eso no. Yo desde un principio pensaba en una tienda física, pero gracias a Bidasoa Activa le di una vuelta a mi idea. ¿Conoces Bidasoa Activa?

-Claro, ¿a qué te ayudaron?

-A todo, ha sido de gran ayuda. Las charlas, los cursos, la orientación... Todo me ha ayudado a confeccionar 'sitemola.com' y ponerlo en marcha.

-¿Cómo fue ese proceso?

-Costoso. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas. En internet hay muchos peces, muchos. Conseguir que la gente te pesque es muy difícil. Por eso, la información que me han aportado en Bidasoa Activa ha sido de gran ayuda. Por ejemplo, en un curso de emprendedores conocí a Cristina Pacheco, que es quien casi me reescribió el proyecto.

-¿Cómo?

-Ella me dijo: «no intentes reinventar la rueda». La mayoría de webs de regalos estaban organizadas así, por estilos, y ella fue la que me abrió los ojos a hacerlo de esa forma. A veces, nos obcecamos en querer hacer algo completamente nueve e innovador y es un error.

-Confeccionada la web, ¿cómo echa a andar 'sitemola.com?

-Al principio despacio, ya te digo que en la red hay cientos de peces, pero nunca olvidaré las primeras navidades.

-¿Qué sucedió?

-Que fue una locura. Empecé con la web en octubre y cuando llegaron las navidades los pedidos empezaron a aumentar de golpe. Y claro, todo lo hago yo.

-Excepto llevar el paquete a casa del cliente...

-(Risas) Eso es, pero lo demás, preparar el pedido, enviarlo o reponerlo, lo hago yo. Solo pido ayuda a mi marido-amigo-compañero-programador cuando la web se me pone muy tonta.

-Eso es lo más complicado, ¿la web?

-No, las redes sociales y la atención al cliente. Al final, tienes que estar disponible 24 horas. Si al cliente no le das una respuesta inmediata o un trato cercano y familiar, lo pierdes. Eso es muy importante, al igual que es que la gente te conozca.

-Y que te conozcan fuera de nuestra frontera...

-Sí, a Irun y Hondarribia los envíos son más baratos, pero es importante que compren fuera también. Todavía me sorprendo cuando veo que compra alguien desde Cádiz o Galicia. Me pregunto, ¿cómo habrá llegado a la web? Es un misterio...

-El misterio es, ¿cómo haces para no quedarte con todo?

-¿Por no vender o por gustar? (Risas).

-Por gustar, claro.

-El misterio es cómo no quererlo todo. No paro de comprar cosas ni cuando viajo, siempre tengo que traerme algo. A mí me gustan muchas cosas, el misterio es saber qué gustará a la gente. A veces compro cosas que creo que no van a gustar y luego...

-¿Por ejemplo?

-¡El elefante escurridor! Ni sé cuántas veces lo he repuesto, ha sido el éxito de estas navidades.

-'Sitemola.com' mola y marcha bien...

-No me arrepiento, estoy contenta, pero hasta dentro de dos años no podré hacer balance y saber si es rentable. De momento acabo de cumplir un añito y ojalá haya muchos elefantes escurridores más.