Los concejales de EH Bildu Oinatz Mitxelena e Izaskun Sorondo renuncian a su cargo

La Corporación municipal se reunió ayer en una sesión plenaria extraordinaria con el único fin de aprobar las renuncias de los concejales del grupo municipal de Euskal Herria Bildu Oinatz Mitxelena e Izaskun Sorondo, aunque ninguno de los dos acudió a la cita. La renuncia de los dos concejales se aprobó por unanimidad.

La pasada semana, la Junta de Gobierno Local ya había aceptado el relevo en la portavocía de este grupo de Mitxelena a Jokin Melida, tercer edil de la coalición abertzale, que ayer volvió a explicar que la marcha de sus dos compañeros se circunscribe a «un proceso de reflexión que Bildu va a hacer a nivel nacional y que en Irun se ha adelantado unos meses. Íbamos a arrancar en diciembre, al final empezó en noviembre y la asamblea local decidió que era mejor empezar por hacer los cambios de personas, que estaban previstos para dentro de unos meses», de forma que el nuevo equipo arrancara «un nuevo ciclo que hoy ha tenido su pistoletazo de salida», pero en el que espera contar con la ayuda de los ediles salientes

Para completar la transformación del grupo municipal de Bildu debe seguirse ahora un tramite administrativo con la Junta Electoral Central. «Vamos a intentar hacerlo en diez días para que José Cayetano y Dani Berasategi», las personas de la lista de Bildu elegidas para sustituir a Mitxelena y Sorondo, «puedan tomar posesión en el pleno ordinario del mes de enero». Melida confirmó que Berasategi será quien asuma la secretaría del grupo, que como el de portavoz es un puesto liberado y que hasta ahora ocupaba Sorondo.

Despedida en diciembre

Aunque no estuvo presente ayer, el hasta ahora portavoz de Bildu, Oinatz Mitxelena, se despidió de sus compañeros corporativos con una intervención durante el pleno de Presupuestos, el mes pasado. «Han sido cinco años y medio en el ayuntamiento en los que he aprendido mucho y me voy consciente de que aún quedaba mucho por aprender». Quiso mostrar su agradecimiento al resto de ediles y a los ciudadanos y dejar claro que «aunque termina un ciclo político para mí, siempre hemos defendido que no sólo se hace política en las instituciones. Seguiré trabajando a pie de calle. Los debates que durante estos años hemos planteado en la institución, los seguiré planteando desde la ciudadanía, porque creo que Irun necesita una transformación, porque quiero otro futuro para Irun».

El alcalde, José Antonio Santano, le agradeció aquel día el «trabajo realizado por la ciudad. Aunque desde visiones distintas, en los debates has tenido una actitud positiva y fresca y has defendido que con el diálogo podías aportar para mejorar Irun. Eso te lo reconozco y te lo agradezco». Ayer, reiteró el agradecimiento que hizo extensivo también a su compañera Izaskun Sorondo.