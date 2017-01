Adrián, ¡qué bueno que viniste!

El Torneo Internacional de España que se disputó en el polideportivo Artaleku le brindó a Adrián Crowley la posibilidad de entrenar con la selección de Argentina. Seguro que muchos se preguntará qué sucedió para que el combinado albiceleste echara mano del extremo irundarra y seguro que no son pocos los que imaginan que los suramericanos necesitaban algún jugador para completar entrenamientos y que Crowley pasaba por allí.

Nada más lejos de la realidad. Adrián Crowley tiene nacionalidad española, de hecho ha sido internacional en categorías inferiores y recientemente ha jugado con la selección española universitaria, pero su padre es argentino y también tiene nacionalidad argentina. Y es aquí donde realmente empieza esta historia.

Crowley cuenta que «yo tengo doble pasaporte de nacimiento y hace unos meses me llamaron para meterme en una primera lista y para decirme que me querían ver en directo. Yo no sé muy bien si sabían de tiempo atrás que yo tenía la doble nacionalidad o es que Agustín Vidal ha tenido algo que ver porque cuando jugó con nosotros le comenté que también era argentino».

«No sé si sabían de tiempo atrás que podía jugar o si ha sido cosa de Agustín Vidal»

«Sería muy bonito poder disputar algún gran torneo con la selección de Argentina»

El extremo irundarra añade que «aprovechando que estuvieron aquí por el Domingo Bárcenas, entrené con ellos. Me habían visto en algunos vídeos, pero nunca había estado a las órdenes del entrenador. Así que estuve con la selección para que me vieran y para tener la oportunidad de entrar en futuras convocatorias. La verdad que es algo que me ha hecho ilusión porque Argentina es una selección de bastante nivel y estoy muy contento con lo que me ha pasado. Todo el mundo fue muy agradable conmigo y la verdad es que me encontré cómodo».

Soñando con los Juegos

El jugador del Bidasoa-Irun estaba en una primera lista, pero ahora ya ha sido observado de cerca por los entrenadores. Y quién sabe, y por qué no soñar, con poder jugar una competición importante con los albicelestes. «Todo depende del seleccionador, de si le gusté o no, pero la puerta está abierta. Sería muy bonito poder ir a algún gran torneo, como un Panamericano o unos Juegos con la selección de Argentina». Se tendrá que aprender el himno.