Las cerraduras de los contenedores marrones ya se han cambiado en cuatro barrios de Irun

Servicios de Txingudi ha completado ya el cambio de cerraduras en los contenedores marrones para materia orgánica en un total de cuatro barrios de Irun: Ventas, Jaizubia, Belaskoenea y Lapize. La Mancomunidad está ultimando la instalación en la zona centro.

El proceso de cambio de sistema seguirá adelante, paulatinamente, en los siguientes barrios de la ciudad, y se prevé que culmine en unas semanas.

En estos cuatro primeros barrios los vecinos deben utilizar la misma tarjeta ciudadana que expide el Ayuntamiento de Irun para numerosos servicios públicos: la Irun Txartela. Quienes estén apuntados al contenedor marrón y ya posean la tarjeta no tendrán que hacer ningún trámite para poder seguir usando el contenedor marrón. Bastará con que cambien la llave de hierro por la Irun Txartela cada vez que salgan a depositar la basura en el contenedor. Aquellos usuarios del servicio que no tengan aún esta tarjeta ciudadana deberán solicitarla al Ayuntamiento.

Periodo de transición

Servicios de Txingudi quiere enviar un mensaje de tranquilidad a aquellas personas que ya han solicitado la tarjeta pero que no han podido todavía recogerla en el SAC y que, por lo tanto, no pueden abrir la nueva cerradura de su contenedor ni depositar sus bolsas. Previendo que existiría este periodo transitorio, Servicios de Txingudi decidió que durante el primer trimestre del año se contabilice como usuario del contenedor marrón a todo el que esté inscrito en el servicio, independientemente de que pueda estar depositando las bolsas o no.

«Es una situación de temporal que no se prolongará más allá del mes marzo, fecha en la que se prevé que puedan estar repartidas ya todas las nuevas Irun Txartelas quese hayan solicitado al Ayuntamiento», explican desde la Mancomunidad. La tarjeta ciudadana de Irun se puede solicitar llamando al número de teléfono 010; a través de la página web municipal www.irun.org o en el SAC. Las peticiones se pueden hacer también a través de la página web de Servicios de Txingudi, www.txinzer.com. Después, el Ayuntamiento de Irun da a cada usuario una cita para que pasen a recoger la tarjeta por las oficinas del SAC, en la calle San Marcial, en persona. Este último trámite es imprescindible para poder realizar la verificación del usuario.

Cabe recordar que la tarjeta magnética está vinculada a cada familia que sea titular de un contrato de basura, y memoriza automáticamente cada uso que se hace de ella. De este modo, se podrá controlar el uso efectivo del contenedor marrón y aplicar, con ello, la tarifa de basura reducida a quienes separen en sus hogares la materia orgánica del resto de residuos.

La tarifa que se aplicará durante este año 2017 a los usuarios del contenedor marrón será un 39% más barata que la de aquellos que no participen en la recogida selectiva de residuos.