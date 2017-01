Marifx plasma la música en la nueva muestra del Gazteleku

Marisol Ordoñez Arias llegó hace nueve años a Donostia, con apenas dieciocho años pero las ideas muy claras. Ya en su Colombia natal había desarrollado trabajos de corte artístico estampando camisas a mano, pintando murales a pincel o fabricando muñecos con ropa de segunda mano. Una vez en Gipuzkoa quiso academizar su vocación y estudió Diseño Gráfico y Producción Editorial en los Salesianos de Urnieta. Después, viajó a Valencia para especializarse en Ilustración Profesional en la escuela ESAT.

Desde entonces, viene desarrollando trabajos en distintos campos creativos bajo la denominación artística Marifx. Hace unos meses coincidió con Garikoitz Murua, coordinador del programa expositivo de Gazteartean. «Me invitó a participar en la iniciativa con una exposición. Lo que voy a hacer es aprovecharla para mostrar toda la música que me ha influenciado durante todos estos años. Vengo de Colombia y allí hay una gran presencia de la música, ¡pero que nadie piense que estoy hablando del reggaeton! Salsa, rock y muchos otros géneros que se verán en esta exposición».

Murales y arte digital

Marifx está en el Gazteleku elaborando algunas de las obras que se podrán ver allí desde mañana y hasta el próximo 10 de febrero, en horario de 17.00 a 21.00 horas de martes a sábado. Para presentar la muestra interrumpió su trabajo sobre un mural. «Este 'gusano de basura' es la primera obra que hice cuando empecé con el graffiti, hace medio año, y he querido rehacerlo dándole otro punto de vista», de manera que recoja mejor la vocación musical de la colección que presentará ante los irundarras.

Aunque el graffiti le ha abierto un nuevo campo creativo, Marifx se decanta más por «el dibujo a lápiz, que luego escaneo para colorearlo y tratarlo en Photoshop». Ésa y otras técnicas que también emplea, «porque me gusta mucho jugar con los materiales», se darán cita en su exposición en Irun, titulada 'Power of the play', referencia anglófona al poder de la música. Para hacer justicia a la denominación, tras la presentación, Marifx retomó el pincel al ritmo del hip-hop en directo de su amiga Natsu Monk, ejemplo en vivo de la relación entre música y mujer tan presente en su obra.

«Además de traernos su exposición, Marifx participará en unos talleres que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves en Martindozenea. En ellos, la artista compartirá su conocimiento, mostrará cómo trabaja y responderá las dudas y preguntas de quienes se acerquen a a participar», anunció la delegada de Juventud, Josune Gómez.