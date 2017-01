Diego Vasallo (Músico): «La vida cotidiana y las situaciones cercanas son el material con el que construyo mis canciones»

Más de tres décadas de carrera profesional respaldan a Diego Vasallo. El músico, pintor y poeta donostiarra, que formó Duncan Dhu junto a Mikel Erentxun en los 80, cuenta también con una dilatada carrera en solitario que incluye ocho discos, además de los tres que editó con la banda Cabaret Pop. Su último trabajo es 'Baladas para un autorretrato', que publicó el pasado otoño y que está presentando en directo. Este domingo estará, a partir de las 19.00, en el Centro Cultural Amaia.

-Lleva desde noviembre presentando este nuevo disco en concierto. ¿Qué tal está yendo la promoción?

-Está yendo razonablemente bien, dentro de las dificultades que existen en este momento para todo el sector. Pero el disco está teniendo una buena recepción y poco a poco van saliendo más conciertos.

-Decía de este trabajo que los temas son baladas para un viaje por sus días, sus memorias... Con más de treinta años de carrera a sus espaldas, imagino que tendrá mucho que contar.

-Sí, pero me refería a que las canciones, las letras, parten en mi caso de la vida más cotidiana y las situaciones cercanas. Es el material con el que he construido mis canciones. Luego, para mí es importante darles el tono adecuado y que eso refleje una mirada personal, una forma de ver las cosas. Eso es quizá lo que más me importa de un disco: que refleje la manera de ver del autor.

-Afirmaba que durante la grabación de este disco buscaba conseguir un sonido «sucio y arenoso», que comparaba con unos troncos en una playa. Cuando se escuchan las canciones y uno se imagina esa playa, es inevitable que aparezca acompañada de un cielo gris...

-Es posible... Los tonos grises o las nieblas, de alguna manera, siempre se cuelan en mis discos y mi música. Es un reflejo de la tierra en la que he nacido, crecido y a la que me siento muy unido. Con respecto al sonido, efectivamente buscábamos que tuviera, sobre todo, carácter. No buscábamos un sonido limpio o pop, sino que tuviese textura, rugosidad. Nos inspiraron los viejos discos del blues, el rock and roll más primitivo de los 50 o incluso la música de los 40 de Estados Unidos. Buscábamos sonoridades anteriores al pop, en cualquier caso. En los conciertos, el sonido no se aleja demasiado del que tiene el disco, aunque en directo siempre hay variaciones; quizá, se acentúa el lado más rock and roll.

-En esa grabación contó con la colaboración de muchos músicos. ¿Le están acompañando también en los conciertos de presentación del disco?

-Sí, la banda que está conmigo en estos directos es la misma que ha grabado el disco. Es la banda de Fernando Macaya, sus músicos de confianza en Santander, donde tienen un estudio en el que grabamos el disco. Son músicos que llevan tocando muchísimos años en un grupo propio, y eso facilita mucho las cosas. Tienen unos códigos internos de funcionamiento y eso aporta algo especial que se transmite tanto en el disco como en los conciertos.

-En cuanto a las letras de 'Baladas para un autorretrato', se percibe en ellas cierta desesperanza o incertidumbre. ¿Son letras marcadas por la época que vivimos?

-Es muy posible. Creo que cuando escribes te influye todo, tanto tu situación personal como el lugar en el que vives y todas las circunstancias exteriores en las que estás involucrado. Yo diría que el disco transmite un cierto escepticismo hacia lo que nos depara el futuro, y también perplejidad por la insensatez o incluso la estupidez de los comportamientos humanos que se repiten hasta la saciedad, cometiendo siempre los mismos errores. Pero es un escepticismo distante: necesito algo de alejamiento de esa realidad que te contamina para poder escribir con cierta frialdad.

-Estamos hablando de su faceta como músico, pero podríamos decir que es un artista polifacético: pintor, poeta... ¿Qué le aporta cada uno de estos medios de expresión?

-Bueno, decir poeta para mí es decir mucho. Sí tengo publicados dos poemarios, uno en 2011 que se llamó 'Canciones que no fueron', y el otro, 'Al margen de los días', fue publicado a la vez que 'Baladas para un autorretrato' e incluye la versión en CD del disco. Para mí son facetas muy diferentes. La escritura de poemas es, en micaso, algo más circunstancial. Digamos que voy recopilando textos, apuntes, y en algún momento empiezo a darles forma y veo si tienen intención y carácter como para conformar un libro de poemas. La pintura sí que es una actividad a la que dedico más tiempo, pero lo he hecho siempre. Quizás la abandoné un poco en los años más intensos de Duncan Dhu, porque era imposible compaginarlo, pero llevo muchos años dedicándole tiempo a la pintura. La musica y la pintura serían mis dos actividades más frecuentes y cotidianas.

-El de Irun es un concierto prácticamente en casa, al lado de Donostia. ¿Cómo lo vive?

-La verdad es que los conciertos en casa son especiales y, al mismo tiempo, te inquietan siempre un poco más. Tocar en casa tiene quizá un plus de responsabilidad. Pero me apetece muchísimo este concierto y el sitio es fantástico. Creo que estará muy bien.