Los comercios afrontan con optimismo los primeros días de las rebajas

Los grandes carteles que anuncian descuentos del 20, 30 y hasta el 50% son la imagen más visible del inicio de las rebajas. El pasado fin de semana comenzaba la campaña invernal y, unos días después, los comerciantes de Irun afrontan con optimismo este período de descuentos.

Tomás Maeztu, gerente de Mugan, recordó que desde este año los comercios tenían la posibilidad de comenzar las rebajas en cualquier momento, pero en Irun «la mayoría de los establecimientos han optado por mantener la tradición y empezar el 7 de enero. Se entiende que es lo mejor para comerciantes y clientes, sobre todo para no desorientar a estos últimos».

Las asociaciones comerciales de Irun coinciden en destacar esa sensación de optimismo que se percibe en los establecimientos: desde Bidashop, Rubén Fraile se refería a esas estampas de gente de compras que se vieron el pasado fin de semana y a que se espera «que la tónica siga siendo esa. Durante el inicio de las Navidades ha hecho bastante buen tiempo, y no se ha vendido demasiada ropa de abrigo porque mucha gente ha esperado a las rebajas. A ver si para de llover y el ambiente de compras se anima más». «Las rebajas han empezado muy bien», coincidía Tomás Maeztu. «El sector se muestra optimista. El pasado sábado hizo muy buen tiempo, algo que también ayudó».

En cuanto a la campaña navideña, las impresiones diferían más: «ha habido muchos actos y cosas diferentes: música, el globo, la bola de nieve... Y el tren que montamos desde Bidashop, que tuvo mucha aceptación», recordaba Rubén Fraile, que se refería también a la colaboración con Ondare Kultur Elkartea: «sacaron sus personajes Disney a la calle y había cola todo el día para sacarse fotos con ellos». También destacó el trabajo realizado por los comerciantes de Pío XII, «que hicieron una campaña de Navidad propia, potente y bonita». Tomás Maeztu señalaba el carácter «irregular» de la campaña, «que en algunos casos no ha cumplido las expectativas. El Black Friday tuvo bastante aceptación» y, lógicamente, los comercios registraron también mucho movimiento «en los momentos claves, como Nochebuena o la semana previa a Reyes». La campaña «no ha sido peor que la del año pasado, pero tampoco tan positiva como se quería», resumía Tomás Maeztu.

Indudablemente ha habido muchas actividades, pero medir el impacto de estas en el consumo no es tarea sencilla: Rubén Fraile opinó que sí han influido de forma positiva, «más en la hostelería que en el comercio». «Una cosa es el ocio y lo que se hace para el disfrute de la gente, y otra el consumo dentro de los establecimientos», apuntaba Tomás Maeztu. «El pequeño comercio requiere de otras fórmulas, que nosotros hemos intentado potenciar». El gerente de Mugan se refería, por ejemplo, a la puesta en marcha de bonos de aparcamiento en Pío XII a cambio de compras en establecimientos de Irun.

Consejos para comprar bien

La Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa (Acubi) ha hecho públicos una serie de consejos de cara a esta temporada de rebajas. La campaña de descuentos es «una muy buena oportunidad para hacer una compra provechosa, siempre y cuando sigamos ciertas pautas de sentido común: fijarnos un presupuesto razonable y hacer una lista de compras, comprobar el descuento aplicado y la calidad en cada producto a adquirir», subraya Belén Martínez, secretaria de Acubi.

La asociación recuerda que «las rebajas son de precio, no de calidad. Todos los artículos deben haber estado a la venta con anterioridad en el establecimiento, y no pueden estar deteriorados». Como recomendaciones generales, Acubi aconseja fijarse bien en las etiquetas y comprobar el doble precio, el anterior a las rebajas y el nuevo; controlar los pagos con tarjeta, no admitir limitaciones en lo que se refiere a las garantías, conservar los tickets o justificantes de compra e informarse sobre las posibilidades de cambiar o devolver los productos que se adquieran.