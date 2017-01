El Real Unión quiere entrar en calor tras unas jornadas de mucho frío

Las bajas temperaturas nos han dejado a todos tiesos. Ayer, sin ir más lejos, los termómetros marcaban en negativo. Coches helados, aire que corta la cara, abrigos, bufandas, gorros... Después de un inicio de invierno bastante suave, el frío ha llegado de un día para otro, aunque ya había quien lo avisaba. Ese era el Real Unión, que ya había dejado fríos a sus aficionados antes de que terminara el 2016.

Las cuatro últimas jornadas del año, que coincidieron con las cuatro últimas de la primera vuelta, se saldaron con dos empates y dos derrotas. La sensación térmica no fue nada buena, aunque la clasificación permitía, y permite, seguir teniendo esperanzas con el equipo que entrena Asier Santana.

Y es que los txuribeltz han comenzado la segunda vuelta del campeonato en quinta posición con veintinueve puntos, los mismos que el Leioa, que es cuarto y marca la zona de play-off, a uno del Gernika, que es tercero, y a tres del segundo clasificado, el Toledo. Los que si están disparados son los de Albacete, que son los líderes con 37 puntos.

Con este parte meteorológico afronta el Real Unión el partido de esta tarde. El primero de la segunda vuelta. El de la vuelta a la competición. Los irundarras reciben en el Stadium Gal a partir de las 17.00, al Mensajero en un encuentro en el que no pueden fallar.

Y es que después de los últimos resultados y teniendo en cuenta el rival y que el partido se disputa en el Stadium Gal, los tres puntos que se pondrán en juego se tienen que quedar en casa.

Los canarios están en el puesto de promoción de descenso con veintidós puntos, los mismos que el San Sebastián de los Reyes, que a día de hoy descendería, y solo han logrado un triunfo lejos de su campo.

Los datos favorecen al Real Unión, pero hay que tener en cuenta que el Mensajero ha sido capaz de empatar contra el Real Madrid Castilla, sumar un punto en Zubieta o perder por la mínima ante el Toledo. Además, el Real Unión fue incapaz de ganarle en la primera vuelta.

Fichaje de invierno

Los irundarras afrontan el partido de hoy sin bajas por lesión, pero con la conocida ausencia de Alain Eizmendi, que dejó el club hace una semana para partir hacia Chipre. El Real Unión no ha tardado en moverse y ya tiene su recambio, que no es otro que el ex realista Dani Estrada, un hombre que lleva toda la temporada entrenando con el equipo.

El zarautztarra está perfecto en el apartado físico, aunque le falta ritmo de competición porque hasta el momento solo ha podido participar en los entrenamientos.

Si Asier Santana lo considera oportuno, como el propio técnico reconoció en la rueda de prensa previa al choque, Estrada podría debutar hoy como unionista.

Acto en Caser

La plantilla del Real Unión tuvo un bonito detalle con los residentes de Caser Anaka, a los que visitaron el viernes y regalaron banderas del club txuribeltz.