Una ciudad milenaria que celebró su cuarto de siglo

Los actos desarrollados con motivo de diversas efemérides han sido en este 2016 la brújula de la actividad cultural y social en la ciudad. Cien años del puente Avenida y del Tren Txikito; 80 del último incendio que arrasó Irun; 50 de la Sociedad Deportiva Santiagotarrak... Todo celebrado o conmemorado, según el caso, bajo el paraguas de la gran fecha redonda: el 250 aniversario de la Real Cédula de exención jurisdiccional que dio a Irun plena entidad propia, independiente de Hondarribia.

Una conferencia mensual de la mano de la Asociación de Historiadores de Gipuzkoa ha guiado un camino desde los asentamientos prerromanos hasta la situación económico-social de los pasados años 30. Un viaje en el tiempo apasionante que ha servido para redescubrir la ciudad y su historia y reivindicar que este asentamiento en el Bidasoa que cumplía 250 años tiene, en realidad, más de dos milenios. «La historia ha marcado este año, hemos aprendido mucho», admitía el alcalde, José Antonio Santano en su balance de 2016, aunque no olvidó muchísimas otras actividades derivadas de las efemérides y vinculadas al río, al puente, al ferrocarril...

Santano valoró que este año ha servido también para «hacer de Irun una ciudad más amable». Citó obras como «el ascensor de Luis Mariano a Artaleku» que se ha construido y casi finalizado; las «reurbanizaciones de Arbes y Cipriano Larrañaga»; «la nueva cubierta del frontón de Ventas y los accesos peatonales al colegio Elatzeta»; el inicio del desmantelamiento de la subestación de Larreaundi... Apuntó que Irun cuenta ya con su parque de ecohuertas de 70 parcelas ya sorteadas y en las que se empezará a cultivar en breve, que vuelve a tener cines el centro, que la nueva biblioteca crece en usuarios y que el museo de la ermita Santa Elena se ha «renovado y mejorado».

En términos de movilidad, destacó la nueva marquesina de Fermín Calbetón, frente a la plaza de San Juan, una parada clave de todas las líneas urbanas. Sin dejar el tema de los autobuses, mencionó el que ya une de forma regular Irun y Hendaia. «El Topo tiene más frecuencias y conseguimos cerrar con Diputación un buen acuerdo para la construcción de la Ronda Sur». Destacó el trabajo realizado para extender la red de bidegorris, concretado en los permisos para acometer el año próximo el paseo y carril bici de Azken Portu a Behobia y en acuerdos interinstitucionales para unir las tres ciudades del Txingudi con vías rojas.

Santano eligió la ampliación de Gain Gainean como referente de lo realizado en este 2016 «porque reúne y ejemplifica mucho de todo esto, de lo que significa actuar para hacer una ciudad más amable». El alcalde mencionó también los diversos procesos de participación celebrados este año, destacando el regreso de 'El alcalde en los barrios' y la nueva edición de los presupuestos participativos, «con mucha menos participación, pero con la opinión directa de 700 personas, que es más de lo que teníamos hace tres años».

Empleo y política social

Sobre los pasos dados en la reactivación de la economía y el empleo, Santano señaló las decenas de acciones desarrolladas desde el pacto por el empleo Irun Ekintzan junto a sindicatos, universidad, centros formativos y tejido empresarial; las ayudas a la contratación, las Semanas del Empleo... Pero se centró, sobre todo, en la «compra de pabellones y espacios en desuso para promocionar nuevo suelo industrial para empresas de Irun que quieren crecer y otras de fuera que quieren venir».

No olvidó mencionar en lo económico que 2016 «ha sido otro año importante para Ficoba, que ha crecido en facturación y ha marcado un nuevo récord de visitantes».

En lo social destacó la apuesta por «proyectos cercanos», como los locales para mayores que, sumándose al de San Miguel, se han abierto en Belaskoenea y Palmera-Montero, éste dentro de Palmera Gunea, el primer centro cívico de la ciudad, que se ha abierto en este último mes. Apuntó «el convenio firmado con Hurkoa para atender a mayores en situación de fragilidad», y otro «con Iberdrola para paliar los efectos de la pobreza energética». Destacó el comedor social, «que por primera vez abrió en Navidad» y el desarrollo del proyecto para que el año que viene exista también un centro nocturno de acogida en la ciudad. También subrayó la mejora en la atención a la infancia y a los mayores en los servicios de base de Bienestar Social. Completó el repaso con todos los «avances» logrados para que en los próximos años empiecen a llegar viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Sombras en un buen año

Pese al balance positivo, Santano no obvió algunos de los problemas que aún padece Irun. Por supuesto, citó el paro, «porque aunque se ha reducido de forma importante, sigue siendo un problema. Trabajamos para intentar reducirlo y para que el empleo que se cree sea de calidad». También ve problemas en las carreteras: «más de 200 días este año con colas en la autopista, con el impacto que eso tiene en la ciudad». Aunque confía en que la Ronda Sur minimice esos efectos en el futuro, pidió «decisiones» a Diputación y Ertzaintza.

2016 fue el año en el que Irun perdió a un gran cineasta y fotógrafo, Fernando Larruquert, y a un gran pintor, Vazandu, y también despidió a Asier Martiarena, cuyo fallecimiento, por su implicación social y su juventud, se hizo sentir en la ciudad.

El alcalde no ha sido el único en hacer un repaso a lo ocurrido en este 2016. Los grupos políticos también han realizado sus respectivos balances, resumidos en esta misma página. Entre ellos no figura el del Grupo Municipal Sí se Puede Irun porque, al cierre de la edición, esta redacción no ha recibido respuesta a la solicitud que había cursado.