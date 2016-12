La Asociación Lírica prepara el concierto de Año Nuevo

La Asociación Lírica Luis Mariano inaugurará 2017 con el concierto de Año Nuevo que tendrá lugar el 2 de enero, lunes, a las 20.00 horas en el Centro Cultural Amaia.

La organización recupera, por segundo año consecutivo, una cita que quiere convertir en tradición: «visto el éxito que tuvo este concierto el año pasado, nos hemos animado a intentar hacerlo fijo en nuestra programación», afirmó Pedro Miguel Aguinaga, presidente de la Asociación Lírica Luis Mariano.

El «muy atractivo» repertorio del concierto que inaugurará el nuevo año presenta novedades respecto al de 2016, pero no faltarán las obras típicas de una cita de estas características. La obertura 'Guillermo Tell' de Rossini y la suite 'El cascanueces' de Tchaikovsky compondrán la primera parte. El repertorio de la segunda estará formado por «polkas y valses de Strauss», y el concierto culminará, como no podía ser de otro modo, con la 'Marcha Radetzky'. Además de buena música, el acto incluirá danza gracias a la participación del ballet Lychore de Burdeos.

Las entradas para asistir al concierto de Año Nuevo tienen un precio de 18 euros para el público general, 12 euros para los socios de la Asociación Lírica y 5 euros para los menores de 30 años. «Es una ocasión perfecta para un plan familiar», animó Pedro Miguel Aguinaga. Los pases pueden comprarse a través de la página web de venta de entradas de Kutxa y en la Oficina de Turismo sita en los jardines de Luis Mariano.