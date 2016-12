«Estamos peleando por el play-off y la valoración tiene que ser positiva»

No es fácil calibrar la primera vuelta que ha realizado el Real Unión. Los últimos resultados son los que suelen dejar el último regusto en la boca, y echando un vistazo a lo que ha hecho el equipo de Irun, la sensación no es buena, pero la clasificación no deja mal parado al cuadro unionista. Y es que si es cierto que en los cuatro últimos partidos los irundarras han cosechado dos empates y tres abultadas derrotas, también es cierto que en el último partido previo al parón navideño tenían en su mano acabar en segunda posición. El Real Unión, tras diecinueve partidos, es quinto, tiene los mismos puntos que el cuarto y está a solo tres del segundo.

¿Qué opina su entrenador Asier Santana sobre esta primera mitad del campeonato liguero? Lo mejor es preguntárselo.

-1-3 contra el Navalcarnero en Gal en el último partido de la primera vuelta. No fue la mejor manera de acabar...

«No nos puede poder la ansiedad por perder, con el trabajo volverán a llegar los frutos»



«Para mí es un reto entrenar en el Real Unión y quiero hacer bien las cosas»

-Veníamos de tres encuentros sin ganar y queríamos cerrar el año dándole una alegría a la afición y haciendo un buen partido, pero no fue así. Nos quedamos con la sensación de no haber competido como esperábamos en un partido importante. Tendremos que sacar muchas conclusiones de lo que nos pasó al final de la primera vuelta para intentar mejorar en las próximas jornadas.

-Y a esto le sumamos tres partidos más sin ganar... Dos empates ante Arenas y Logroñés y la derrota en San Sebastián de los Reyes...

-Este último mes sin ganar nos deja un sabor agridulce porque veníamos con una buena línea de juego y de resultados. Pero también creo que todos los equipos sufrimos estados de forma que no son tan buenos. Es lo que nos ha pasado y los días de descanso seguro que nos están viniendo bien para darle la vuelta a la situación y seguir dándole alegrías a la afición.

-Solo un gol en estos cuatro últimos partidos. ¿Por ahí se empieza a localizar el problema?

-Yo creo que es todo. Cuando haces buenos partidos tienes ocasiones y marcas goles. Últimamente no lo estamos consiguiendo y por eso nos cuesta más marcar. Hemos tenido fases en las que hemos iniciado muy bien el juego con balón, pero en los últimos partidos nos está costando más. Los rivales se nos cierran atrás y perdemos la paciencia. Creo que debemos tranquilizarnos porque este equipo y estos jugadores, que tienen muy buen nivel, cuando emocionalmente se encuentren mejor, volverá a llegar el buen juego y las ocasiones.

-¿Ha notado algo de ansiedad en la plantilla?

-Seguro que no marcar goles y no ganar partidos pesa, pero estos jugadores han pasado momentos peores en su carrera y esto no es una mala situación. Simplemente no hemos ganado en los cuatro últimos partidos y la ansiedad no nos tiene que pesar. Con el trabajo llegarán los frutos.

-¿Qué tecla hay que pulsar para que esto cambie?

-Yo no conozco ninguna tecla. Solo conozco el trabajo diario. Cuando te metes en el barro y empieza a nevar, solo queda poner las cadenas y tirar más fuerte. Eso es lo que tenemos que hacer.

-Aunque lo cierto es que tampoco hay que cambiar tanto. El Real Unión es quinto y está a tres puntos del segundo...

-Estamos peleando por estar en puestos de play-off, por estar lo más arriba posible. Queríamos terminar con una victoria y con 32 puntos, pero todos peleamos por lo mismo. Tenemos que estar contentos con lo que estamos haciendo porque es un grupo complicado y hay que hacer una valoración positiva de la primera vuelta.

-También hay que recordar que el equipo ha estado siete jornadas sin perder, no había caído en Gal hasta el último partido...

-Hemos tenido rachas de muy buen juego y buenos resultados. Hemos hecho disfrutar a nuestra gente y nos tenemos que quedar con eso. Cada partido jugamos para ganar y creo que hemos hecho partidos buenísimos y que nuestra afición se ha ido del Stadium Gal muy contenta en muchas ocasiones.

-¿Ahora qué? De momento descanso, pero después de Reyes vuelve la liga...

-Acabada la primera vuelta lo que teníamos que hacer era descansar y en la vuelta a los entrenamientos (hoy mismo) estar con las pilas cargadas, ilusiones renovadas y afrontar el partido contra el Mensajero con las mayores garantías. Empezar en Gal, después de cómo acabamos, nos tiene que dar un plus de motivación para empezar a darle la vuelta a esta mala racha y volver a dar alegrías.

-Acabemos hablando de usted. Del primer equipo de la Real Sociedad al Real Unión. ¿Cómo lo lleva?

-La estructura cambia, pero el fútbol es igual. Me han acogido muy bien y estoy contento en Irun. Para mí es un reto importante poder entrenar al Real Unión porque es un equipo histórico y tengo la ilusión de poder hacer bien las cosas. Estoy comprometido y tengo muy claro que todo pasa por hacer un muy buen año en el Real Unión.