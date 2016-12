«Tenemos que volver a ser el equipo que disfrutaba con cada punto»

Once puntos en el casillero y cuatro de renta sobre los puestos de descenso tras cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas en quince partidos. Clasificado para la cuarta ronda de la Copa del Rey, la previa a la final a ocho con la que se decidirá el campeón del torneo. Estos son los números que deja el Bidasoa-Irun para cerrar el 2016. Quien mejor conoce al equipo, su entrenador Jacobo Cuétara, habla así de lo que ha dado la competición hasta el momento.

-Empecemos por lo último. Empate en Puente Genil y adelante en la Copa...

-Después de lo que nos pasó contra el Cangas, hemos conseguido acabar bien y nos vamos de vacaciones con buenas sensaciones. Hemos conseguido eliminar al Puente Genil tras un muy buen partido de ida y un partido de vuelta en el que pudimos ganar. El 12-6 de la primera parte fue un momento puntual en el que tuvieron mucho acierto, pero yo estaba tranquilo por nuestro juego, remontamos rápidamente y la segunda parte fue tranquila.

«Conseguir meternos en la final a ocho de la Copa del Rey sería un gran éxito»



«Los once puntos que tenemos es lo mínimo que había que sumar para estar tranquilos»

-Queda una eliminatoria para la final a ocho y el rival será el Benidorm...

-Sería un éxito llegar a esa final a ocho porque hemos recorrido un camino más largo que otros. La verdad que no es el rival que prefería y creo que es la eliminatoria más igualada de la cuarta ronda, pero el hecho de jugar en casa nos da algo de ventaja. Tendremos la referencia de la ida y al público a nuestro favor para conseguir la hazaña de entrar en la final a ocho.

-Llegar a la fase final de la Copa sería grande, pero miremos ahora a la Liga Asobal. ¿Cómo valora la primera vuelta del Bidasoa?

-El campeonato está muy sensible y parece que valoramos todo por lo que pasó en el último partido contra el Cangas. Esos dos puntos nos hubieran permitido colocarnos muy cómodos, en novena o décima posición, y nos hemos quedado con once, que es lo mínimo para estar tranquilos. Ha sido una primera vuelta de colocación y creo que vamos a llegar todos a abril en un pañuelo. Además, en esta primera vuelta hemos tenido un calendario complicado porque hemos jugado contra cuatro de los cinco europeos en casa.

-¿Ha sido una primera vuelta de dos partes? Hasta Granollers parecía que Bidasoa se comía el mundo, pero al final...

-Yo la dividiría en tres. En verano no le ganábamos a nadie y al inicio de la liga nos costaba mucho sacar los partidos. Cada punto sumado lo valoramos muchísimo. Luego una segunda fase en la que encadenamos varios partidos sin perder y fuimos muy competitivos y una tercera fase en la que hemos encadenado derrotas y no hemos sido tan competitivos.

-Con todo, más cuatro sobre el descenso, que no está nada mal...

-Ese margen está muy bien, pero hay que tener cuidado con las referencias porque puede que Benidorm no sea una referencia, nos podemos encontrar con fichajes de equipos... Muchas veces la primera vuelta y la segunda parecen dos ligas diferentes. Nosotros tenemos que centrarnos en sumar lo nuestro y si lo conseguimos será suficiente porque estoy seguro que algunos equipos no van a duplicar los puntos que tienen ahora.

-¿Y después de esto qué?

-Lo más importante es seguir creciendo y mejorando. En la primera vuelta todo el mundo mejora, pero en las segundas hay algunos equipos que mejoran y otros que se estancan, llegan cansados o tienen problemas extradeportivos por las renovaciones... Nuestro objetivo es que en el primer partido de la segunda vuelta seamos tres o cuatro goles mejores que en el último de la primera. Puede que nos valga con hacer el mínimo otra vez porque con once y once nos podemos salvar, pero me gustaría que mejoráramos. Quiero que el Bidasoa vuelva a ser el equipo que disfrutaba con cada punto conseguido, no el equipo que se auto obligaba a ganar todos los partidos. Tenemos que ser el Bidasoa real, porque ese es el Bidasoa competitivo, el que sabe que cada acción es decisiva, que cada punto es oro.

-Siempre ha hablado de que el tiempo va a favor del Bidasoa. ¿En qué se puede seguir mejorando?

-Quiero que mejoremos en todo. Si se estabiliza el sistema, se juega con más fluidez. Si lo colectivo funciona, en lo individual es más fácil ser efectivo. Trabajamos para mejorar todos los factores del juego. Esto puede ser difícil de vender cuando parece que vamos de más a menos, pero creo que el equipo sigue creciendo. Creo en el trabajo y creo en la mejora.

-Cree en el trabajo y también tiene muy estudiado el calendario...

-En la liga y en la clasificación se está viendo lo mismo que en otras temporadas, pero ahora nosotros tenemos margen gracias al calendario. Cangas, Benidorm, Sinfín, Puente Genil y nosotros tenemos mejor calendario que otros que están por delante nuestro como Ciudad Encantada, Villa de Aranda, Atlético Valladolid, Guadalajara... Estos equipos han sumado casi todos sus puntos como locales, pero ahora reciben a los europeos en casa y así es muy difícil sumar y se pueden quedar bloqueados. Luego hay que ganar, pero a priori tenemos una buena segunda vuelta para sumar.

-Analizado todo lo deportivo, lo que no hemos hecho es hablar de su estancia en Irun. ¿Cómo le va?

-Estoy muy contento en lo profesional y también en lo personal. En el club me están dejando trabajar muy a gusto y en Irun me encuentro muy contento. Yo soy asturiano y tenemos una forma de entender la vida muy parecida. Estoy muy contento por la decisión tomada.

-Asturiano y de Ribadesella. ¿Le tira el piragüismo?

-Mi padre es piragüista y me se el Sella de memoria, lo he bajado muchas veces.

- Pues ahora le toca el Bidasoa.